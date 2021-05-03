Son Dakika | TRAFİKTE DEĞİŞEN HAYATLAR - Kaza yapan sürücü kursa çağrılıp zorunlu eğitime tabi tutulabilecek

Son dakika habere göre Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Trafik Başkanlığı Eğitim ve Koordinasyon Şube Müdürü Tolga Hakan, kaza yapan sürücülerin sürücü kurslarına tekrar çağrılarak zorunlu eğitimlere tabi tutulabileceklerini, bu yöndeki çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Trafik Başkanlığı Eğitim ve Koordinasyon Şube Müdürü Tolga Hakan, kaza yapan sürücülerin sürücü kurslarına tekrar çağrılarak zorunlu eğitimlere tabi tutulabileceklerini, bu yöndeki çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Hakan, Emniyet Genel Müdürlüğünün kara yolu trafik güvenliğini sağlamak amacıyla yol kullanıcılarına yönelik gerçekleştirdiği eğitim ve farkındalık kampanyalarıyla ilgili AA muhabirine bilgi verdi.

Trafik güvenliği konusunda denetim ve altyapı çalışmalarının yanı sıra yol kullanıcılarına yönelik eğitim, bilinçlendirme ve farkındalık kampanyalarının da önemli olduğu belirten Hakan, bu kapsamda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun öncülüğünde özellikle trafik yoğunluğunun arttığı bayram ve yaz tatili dönemlerinde birçok kampanya hazırladıklarını, "Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük", "Bu Yolda Hep Birlikteyiz", Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın", "Yayalar Kırmızı Çizgimiz" kampanyalarının bunlardan bazıları olduğunu bildirdi.

Hakan, kampanyalarla vatandaşların trafik kurallarına uymalarının sağlanmasına çalışıldığını dile getirerek, toplumun bu alandaki farkındalığını artırmak amacıyla çeşitli kitlesel etkinlikler düzenlediklerini anlattı.

"Mobil Trafik Eğitim Tırı' ile bu yıl 30-35 bin öğrenciye ulaştık"

Eğitim ve etkinliklerin, her yol kullanıcısına hitap etmesini hedeflediklerini vurgulayan Hakan, eğitim araçlarından biri olan "Mobil Trafik Eğitim Tırı" ile bu yıl 54 ildeki 540 okulda 30-35 bin öğrenciye ulaştıklarını ancak hedeflerinin 2,5 milyon öğrenciye ulaşmak olduğunu ifade etti.

"Trafik Haftası" süresince "Emniyet Kemerimi Unutmam" sloganıyla birtakım faaliyetler düzenleyeceklerini dile getiren Hakan, "Bizim eğitim faaliyetleriyle amacımız, yollarda daha az can kaybı yaşanmasını sağlamak, vatandaşlarımızı bilinçlendirmek, kurallara uymaları noktasında farkındalıklarını artırmak." dedi.

Trafik güvenliği eğitimlerinin 2018'den itibaren yoğunlaştırıldığını belirten Hakan, "Son 2 yılda 7-7,5 milyon yol kullanıcısına ulaştık. 'Trafik Dedektifleri' Projemiz var. O projeyle de sırf okul çağındakilere değil, 2 ile 5 yaş arasındaki çocuklara da ulaşmayı amaçladık." ifadelerini kullandı.

"Kaza yapan sürücüleri zorunlu eğitime tabi tutma imkanımız olacak"

İlk eğitimlerin sürücü belgesi almadan önce kurslarda teorik ve uygulamalı verildiğine, sürücülerin daha sonra eğitim alma imkanlarının olmadığına işaret eden Hakan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile bu eğitimlerin belli dönemlerde alınması konusunda birtakım hedefler belirledik. Kaza yapan sürücüleri zorunlu eğitime tabi tutma imkanımız olacak. Çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle Sigorta ve Bilgi Gözetim Merkezi'nden aldığımız bilgiler doğrultusunda kaza yoğunluklarına ve kazaya karışan sürücülerimizin yaş gruplarına göre birtakım değerlendirmeler yapacağız. Bu istatistiki bilgilere göre hangi periyotlarda eğitim almaları gerekiyorsa o periyotlarda eğitime katılmaları konusunda bir mevzuat çalışması yapacağız. Sürücü kurslarımıza tekrar çağrılıp buralarda hem teorik hem de uygulamalı eğitimlere tabi tutulmaları sağlanabilecek. Ayrıca bu sürücülerin durumları tarafımızca takip edilecek."

Hakan, bu sürücülerin ehliyetlerinin geçici süreyle alınıp alınmayacağına ilişkin, "Şu an için planlama aşamasında bu konular. Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nda eğitimleriyle ilgili boyutları ele aldık ama diğer hususları ilerleyen süreçte değerlendireceğiz." dedi.

"Araç içinde herkesin emniyet kemerini takmasını istiyoruz"

Hakan, kara yolu trafik güvenliğini sağlamak amacıyla vatandaşlardan hız limitlerine uymalarını, emniyet kemeri kullanmalarını, yol işaret ve işaretçilerine dikkat etmelerini, direksiyon başındayken cep telefonu kullanmamalarını ve kendilerini tehlikeye atacak diğer davranışlardan uzak durmalarını istedi.

Emniyet kemeri kullanmanın trafik kazalarındaki hayat kurtarıcı rolüne değinen Hakan, "Araç içinde herkesin emniyet kemerini takmasını istiyoruz. Sadece ön koltukta değil, arka koltukta oturanların da emniyet kemerlerini takmalarını talep ediyoruz. Yine şehirler arası yolculuklarda otobüslerde mutlaka vatandaşlarımızdan seyahatleri süresince emniyet kemerlerini takılı bulundurmalarını istiyoruz." diye konuştu.

Trafik kazaları sonucu can kaybı ve yaralanma sayılarını indirmenin uzun uğraşlar gerektirdiğine dikkati çeken Hakan, bu anlamda vatandaşlardan kendilerine destek vermelerini beklediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey