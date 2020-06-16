Son dakika! Tokat'ta kök boya baskılı, antiviral nefes açıcı maske üretiliyor
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Son dakika! Tokat'ta kök boya baskılı, antiviral nefes açıcı maske üretiliyor

Son dakika haberi: Tokat'ta kök boya baskılı, antiviral nefes açıcı maske üretiliyorTOKAT Olgunlaşma Ensitüsü çocuklar için, kök boyalarla geleneksel tahta baskı desenlerinin yer aldığı antiviral nefes açıcı maske üretiliyor.

16.06.2020 11:29 | Son Güncelleme: 16.06.2020 11:38

Tokat'ta kök boya baskılı, antiviral nefes açıcı maske üretiliyor

TOKAT Olgunlaşma Ensitüsü çocuklar için, kök boyalarla geleneksel tahta baskı desenlerinin yer aldığı antiviral nefes açıcı maske üretiliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Koronavirüs ile Mücadele Önlemleri' kapsamında, pilot il olarak belirlenen Tokat'ta, Olgunlaşma Enstitüsü, tulum ve cerrahi önlük üretimininin yanı sıra çocuklar için özel maske üretimine başladı. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi iş birliği ile birlikte yürütülen çalışmalarla antiviral nefes açıcı maskeler üretimi yapılıyor. Nane, ada çayı, kekik ve zerdeçal gibi bitkileri kullanarak oluşturulan doğal kök boyalar, Tokat yazmacılığında kullanılan 650 yıllık tahta baskılarla maskeye işleniyor.

Tokat Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Filiz Vanlıoğlu, "Tokat Olgunlaşma Enstitüsü olarak Gaziosmanpaşa Üniversitesi ile işbirliği içerisinde 2 yıldır süren projemiz vardı. Projenin amacı, kök boya ve doğal boyalarla kumaşları boyamak ve bunları değişik tasarımlarla şekillendirmekti. Fakat koronavirüs çıkması nedeniyle bu projemizi maske yapımına doğru ilerlettik. Bunların kullanılmasının amacı, antiviral nefes açıcı maskeler üretmekti. Bu maskeleri üreterek hem insan sağlığına, özellikle çocuklarımıza faydalı olması, hem de sağlığımızı koruyucu, tedavi özelliklere sahip olan maskeler üretmekti" dedi.

'KEKİK KORONAVİRÜS HÜCRELERİN BARİYERİNİ GEÇEBİLMEKTE'

Tokat Olgunlaşma Enstitüsü ile yaklaşık 2 yıldır birlikte çalışmakta olduklarını belirten Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü öğretim Üyesi Prof. Dr. Adem Önal, "Burada kök boyalarla ve doğal boyalarla kumaşları renklendiriyor ve daha sonra bunlardan maske üretiyoruz. Doğal boyaların insan üzerinde her hangi bir olumsuz yönüne rastlanmadı. Bu maskelerin rengarenk olmasının amacı da, insanların her biri bunlardan psikolojik olarak olumlu etkilenmektedir. Dolayısıyla insanların renkler üzerindeki olumlu etkisini de ortaya çıkartmış bulunmaktayız. Biz üretmiş olduğumuz bu doğal boyalı maskelere antiviral ve nefes açıcı özellikte kazandırmaktayız. Bunu da nasıl yapıyoruz? Nane, kekik, biberiye ve diğer zerdeçal gibi bitkilerin kullanılmasıyla onlardaki etken maddeleri bu kumaşlara kazandırıyoruz ve böylece hem nefes açıcı hem de antiviral özellik kazanmış oluyor. Ayrıca kullandığımız kekikin şöyle bir faydası var, koronavirüs hücrelerin bariyerini zaman zaman kolayca geçebilmektedir. Kekik yağı ise hücre duvarı önündeki bariyerleri güçlü hale getirerek koronavirüsün içeriye girmesine engel oluyor. Bunun gibi özellikte olan diğer bitkisel yağlar da bizim işimizi kolaylaştırmaktadır. Bundan sonraki aşamalarda bu konuyu daha da ileriye götürmek ve ARGE çalışmalarımızı ilerletmek istiyoruz. İkinci aşamada seri üretime geçiş olacaktır. Bu maddi imkanlar çerçevesinde olacaktır" diye konuştu.

Son dakika! Tokat'ta kök boya baskılı, antiviral nefes açıcı maske üretiliyor

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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