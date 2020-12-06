Son dakika... TİKA'dan Sudan'a Kovid-19'la mücadele için tıbbi malzeme desteği
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Son dakika... TİKA'dan Sudan'a Kovid-19'la mücadele için tıbbi malzeme desteği

06.12.2020 20:15 | Son Güncelleme: 06.12.2020 20:18
Son dakika... TİKA'dan Sudan'a Kovid-19'la mücadele için tıbbi malzeme desteği

Son dakika haberleri... Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA),??????? yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, Güney Darfur Valiliği ve Niyala Sudan-Türkiye Eğitim Araştırma Hastanesine koruyucu tıbbi malzeme yardımında bulundu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA),??????? yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, Güney Darfur Valiliği ve Niyala Sudan-Türkiye Eğitim Araştırma Hastanesine koruyucu tıbbi malzeme yardımında bulundu.

TİKA tarafından temin edilen oksijen ölçüm cihazları, termometre, siperlikli yüz koruma maskeleri, yüz maskeleri, eldiven, dezenfektan, cerrahi önlük, dezenfeksiyon işlemleri için pompa gibi 22 kalem malzeme, TİKA Hartum Program Koordinatörlüğü tarafından Niyala Sudan-Türkiye Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Hartum'daki ofisine teslim edildi.

TİKA, daha önce de Sağlık Bakanlığına, başkent Hartum'daki Mesleki Eğitim Merkezinde ürettiği 100 siperlikli yüz maskesi, Doğu Darfur Valiliğine de Kovid-19'la mücadele için tıbbi malzeme desteğinde bulunmuştu.

Kovid-19 tespit edilenlerin sayısının 19 bin 468'e çıktığı Sudan'da, şu ana kadar 1295 kişi yaşamını yitirdi.

Sudan hükümeti, havaların serinlemesi ve vakaların artış göstermesi nedeniyle okulları tatil etmiş, iş yerlerinde personel sayısının yarıya indirilmesi, toplu faaliyetlerin yasaklanması ve kapalı yerlerde maske zorunluluğu getirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

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