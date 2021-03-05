Son dakika... Ticaret Bakanı Pekcan, KKTC'li Bakan Arıklı ile görüştü

Son dakika politika haberine göre Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Lefkoşa'da KKTC Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ile bir araya geldi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Lefkoşa'da KKTC Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ile bir araya geldi. Bakan Pekcan, "KKTC ürünlerinin diğer ülkelere ihracatını sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Günübirlik çalışma ziyareti için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) ziyaret eden Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve beraberindeki heyet, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da ilk olarak KKTC Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ile görüşme gerçekleştirdi. İki Bakan ve heyetlerinin arasında yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından Bakanlar, KKTC'li iş adamları ile bir yuvarlak masa toplantısı da düzenledi.

Bakan Arıklı ile görüşmesinde Türkiye'nin daima Kıbrıs'ın yanında olacağına vurgu yapan Bakanı Pekcan, "İkinci vatanımıza güzel bir ziyaret gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Pekcan toplantıda yaptığı konuşmada, KKTC iş dünyasıyla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyetini dile getirerek, Türkiye ile KKTC arasındaki karşılıklı yatırım ve ticari ilişkileri mümkün olan en iyi şekilde sürdürmek ve geliştirmek için ortaklaşa gayretli bir çalışma sürdürdüklerini vurguladı. KKTC'nin dünya ekonomisi ile entegrasyonunun etkileşimini destekleyen, ihracat potansiyelini artıran ve KKTC ekonomisinin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlayan her projenin destekçisi olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini söyleyen Pekcan, ikili ticaret ile karşılıklı yatırımları artırmak istediklerini ve KKTC'nin ürünlerinin diğer ülkelere ihracatını sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmeyi amaçladıklarını kaydetti.

"Yatırımların yasal alt yapısını oluşturacağız"

İkili ticaretin finansmanında, firmaların bankacılık sisteminden, kredi imkanlarından ve Türk Eximbank imkanlarından yararlanabildiğini belirten Bakan Pekcan, "2018-2020 döneminde 17 firma Eximbank'tan 12 milyon 800 bin lira değerinde kredi kullanmıştır. İş dünyamızın çok kıymetli temsilcileriyle bugün buradayız. Yatırımların karşılıklı artırılması için görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Önerileri de alacağız" ifadelerini kullandı.

Bakan Pekcan, iki ülke arasındaki Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması'nın da bir an önce imzalanmasıyla, yatırımların yasal alt yapısını oluşturacaklarını da belirtti.

"KKTC'de çeşitli yatırım potansiyelleri mevcut"

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle küresel ekonomilerin daraldığını kaydeden Pekcan, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye ve KKTC'de de en çok hizmetler sektörünün olumsuz etkilendiğini ifade etti. Coivd-19'a karşı aşılama sayesinde salgının etkisinin azalmasıyla beraber 2021'in ekonomik açıdan verimli geçeceğine dikkat çeken Pekcan, " KKTC'de hizmetler sektörünün dışında, KKTC'nin coğrafi konumu, genç nüfusu ve tarıma uygun iklim koşulları nedeniyle, bilişim sektörü, sağlık turizmi, organik gıda üretimi ve yenilenebilir enerji alanında çeşitli yatırım potansiyelleri mevcut. Bunu da iş insanlarımızın iyi değerlendirmesi gerekir" dedi.

"Sivil toplum kuruluşlarından alacağımız önerileri değerlendireceğiz"

Düzenlenen toplantının ardından Ortak Komite Toplantısı'nı gerçekleştireceklerini, bir eylem planı oluşturacaklarını ve bu planda sivil toplum kuruluşlarından (STK) alacakları önerileri değerlendireceklerini kaydeden Pekcan, "Türkiye olarak sadece devlet ve siyasi olarak değil, STK'lar olarak da KKTC'nin yanındayız. Bugünkü resim bunun göstergesidir. Bütün STK başkanlarımıza bu anlayışları ve katılımları için teşekkür ediyoruz. Ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi olarak, tüm kurumsal kapasitemizle her zaman KKTC'nin yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Pekcan, iki devletin birbirinden karşılıklı olarak güç almaya devam edeceğine de dikkat çekti.

"KKTC açısından tarihi öneme haiz bir ziyaret"

Bakan Arıklı toplantıda yaptığı konuşmada, Bakan Pekcan ve beraberindeki heyetin ziyaretini "KKTC açısından tarihi öneme haiz bir ziyaret" olarak nitelendirdi. KKTC'nin Türkiye ile ticari münasebetlerini, bu münasebetlerde karşılaşılan engelleri toplantıya katılan iş adamalarını da dinleyerek bir yol haritası hazırlamaya çalışacaklarını kaydeden Arıklı, "İki devletten bahsediyorsak, bu devletlerin ekonomik olarak yaklaşan bir seviyede olması en büyük arzumuzdur" ifadelerini kullandı.

Bakan Arıklı, "Özellikle son dönemde Anavatan Türkiye ile KKTC birlikte, Kıbrıs meselesinde yeni yol haritası çizmiş bulunmaktadır. 50 yıldan beri süregelen müzakerelerde federasyon safsatası artık tarihe gömülmüştür ve bundan sonra yeni bir yol haritası ile yola devam edeceğiz. Bu yol haritası da iki devlet esasına dayanan bir yol haritasıdır. İki devletten bahsediyorsak, bu devletlerin ekonomik olarak en azından yaklaşan bir seviyede olması en büyük arzumuzdur. İşte bu aşamada KKTC'nin dünyaya açılan tek kapısı olan Anavatan Türkiye'nin burada yetiştirilen tüm malların 85 milyona ulaştırılmasında karşılaşılan engelleri birlikte konuşmamız, üreten bir toplum haline gelmemiz ve ürettiğimizi başta Anavatan ve ondan sonra da Anavatan üzerinden dünyaya pazarlamak bizim en büyük hedefimizdir" dedi.

Konuşmasında Pekcan'ın ziyaretinden beklentilerini de aktaran Arıklı, "Birincisi, yıllar önce yapılmış olan Kıyı Ticaret Anlaşması'nın bir şekilde Ticaret Anlaşmasına dönüşmesi. İkincisi, iki ülke arasındaki hacminin mümkün olduğunca artırılması. Üçüncüsü, KKTC'nin ihracatının daha da kolaylaştırılan bir hale getirilmesi. Dördüncüsü de KKTC'de bir modelle mal üretip satabilmemiz. ve beşincisi de Türkiye Cumhuriyeti'nin geçen yıl İngiltere ile yapmış olduğu Serbest Ticaret Anlaşması'ndan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de faydalanabilmesi için gerekli çalışmaların yapılabilmesi" ifadelerine yer verdi.

"Kuzey Kıbrıs'ı gözbebeğimiz olarak görüyoruz"

Toplantıda ilk konuşmayı yapan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kuzey Kıbrıs'ı "gözbebeği" olarak gördüklerini ve hafta başı imzalanan Türkiye-KKTC 2021 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü'nü memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti. TOBB olarak Kuzey Kıbrıs'taki ortakları ile uzun süredir beraber çalıştıklarını anlatan Hisarcıklıoğlu, yürüttükleri çalışmaları 4 ana başlık altında gruplandırdı. Belirttiği 4 başlıktan ilkinin Kuzey Kıbrıs ekonomisinin kendi ayakları üzerinde durabilmesi olduğunu belirten Başkan Hisarcıklıoğlu, bunun için güçlü bir özel sektöre ihtiyaç olduğunu kaydetti. Hisarcıklıoğlu, "Özel sektörün gelişmesi için Kıbrıs Türk Ticaret Odası ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası ile uzun süreden beridir beraber çalışıyoruz. Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile kurmuş olduğumuz Türkiye - KKTC Ticaret Odası Formu, ticaret ve yatırım ortamının geliştirilmesi için çalışmakta ve ikili ticaret ve yatırım imkanlarının geliştirilmesi üzerine ayrıntılı bir rapor hazırlatmıştır" dedi.

İkinci başlıkta Kuzey Kıbrıs yatırım ortamından bahseden Hisarcıklıoğlu, 2011 yılından beridir yatırım ortamının iyileştirilmesi konusunda Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı ve hükümetleri ile birlikte çalıştıklarını kaydetti. Hisarcıklıoğlu, Türkiye'den su temin projesi ile Kuzey Kıbrıs'ın kısa bir süre içerisinde tarımda önemli bir üretim üssü haline gelebileceğini de belirtti.

"Kuzey Kıbrıs'ın iktisadi gelişim sürecine katkı sağlamaya devam edeceğiz"

Hisarcıklıoğlu, üçüncü başlıkta ise Kuzey Kıbrıs'ta geçen yıl kurulan Karma İstişare Komitesi'nden bahsederken, dördüncü başlıkta ise Kuzey Kıbrıs'ın dünya ile bütünleşme çabalarına değinerek, "İslam Ticaret Sanayi Odası gibi platformlarda Kuzey Kıbrıs'ın temsil edilmesi için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Kuzey Kıbrıs'ın iktisadi gelişim sürecine katkı sağlamaya devam edeceklerini aktararak sözlerini sonlandıran Hisarcıklıoğlu, "Kuzey Kıbrıs'ın iktisadi gelişim sürecine katkı sağlamaya devam edeceğiz" dedi. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı