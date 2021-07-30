Son Dakika! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Şu anda aktif olan yangınlarda iyiye gidiş var, 57 nokta kontrol altına alındı

Son dakika! Ülkemizi esir alan yangınlarla ilgili son durumu paylaşan Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli "Şu anda aktif olan yangınlarda iyiye gidiş var, 57 nokta kontrol altına alındı." ifadelerini kullandı. Vatandaşlara ormanlık alanları kullanırken dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunan Pakdemirli, imar söylentilerinin istismara yönelik olduğunu söyledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise yangından etkilenen vatandaşlara kısmi yardım ödemelerinin yarın başlatılacağını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya'nın Manavgat ilçesinde yangının devam ettiği bölgeyi havadan helikopter ile inceledi. Bakan Pakdemirli daha sonra orman sahasına giderek yangınla mücadele eden itfaiye ekiplerini ziyaret etti. Bir süre daha bölgede inceleme yapan Bakan Pakdemirli, daha sonra yangının izleme merkezi olan Ulualan Yangın İzleme ve Kontrol Merkezine hareket etti.

Sonrasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile birlikte kameraların karşısına geçen Pakdemirli, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"İYİYE GİDİŞ VAR"

Bakan Pakdemirli'nin açıklamaları şu şekilde:

"Şu anda aktif olan tüm yangınlarımızda iyiye doğru bir gidiş var. 'Kontrol altında' demediğimiz sürece yangınlarla ilgilenmeye ve açıklama yapmaya devam ediyoruz. Bugün sabah itibarıyla birkaç yangınımızla ilgili kontrol altına almayı umuyorduk ancak şu anda iyiye gitmekle beraber bunlar için de kontrol altına alındı diyemiyoruz.

"MARMARİS'TEKİ YANGIN YERLEŞİM YERLERİNİ TEHDİT ETMİYOR"

3 uçak, 9 İHA, insansız helikopter, 1 su tankı, 38 helikopter, 680 arazöz, 55 iş makinesi ve 4 bin personelle yangınla mücadele ediyoruz. Marmaris'teki yangında ufak hasarlar var. Yerleşim yerlerini tehdit etmiyor, denize doğru ilerleyen bir yangın var.

"İMAR SÖYLENTİLERİ İSTİSMAR AMAÇLIDIR"

Yangınlardan hemen sonra veya yangınlar sürerken bunları istismar etmek maksadıyla 'imara açılma' söylemleri her zaman konuşuluyor. Anayasanın 169'uncu maddesi, 'orman alanları daraltılamaz, imara konu edilemez.' Bunlarla ilgili istisnalar vardır. İstisnalar devlet kurumlarınadır. Turizmle ilgili istisnalar vardır. Turizmle ilgili bir tesis yapılacaksa bunun şekil ve şartları bellidir. Ormanların yakılmasına ihtiyaç yoktur. Bu konuyu da rica ediyorum istismar etmeyelim.

Bu bölgede maalesef telef olan hayvanlarımız var. Bunların imhasının yapılması gerekiyor. Bir yandan TARSİM Genel Müdürümüz bölgede. 1300 seramız, 1600 hayvanımız sigortalı. Burada zarar gören vatandaşlarımızın borçlarına erteleme sağlıyor olacağız. Sadece ağaçları kaybetmiyoruz. Yaban hayatında da kayıplarımız var. Şu an elimde daha güncel olan tarımsal hasralar var. 22 sera, 650 dekar, bunlar muz serası. 15 tane sebze seramız var. O da 120 dekar. 320 büyükbaş, 3 bin küçükbaş, 15 bin dekar ağaçlık alan kaybı ve 360 kovan kaybımız var."

"YARIN KISMİ YARDIM ÖDEMELERİ BAŞLATILIYOR"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, yangın hasar tespit çalışmalarına devam ettiklerini belirterek şu açıklamalarda bulundu:

"Vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını karşılamak için birimler kurduk. Yangından 42 mahalle etkilendi, 27 mahalle boşaltıldı, yarın ödemeler başlıyor. Yangın sonrası hangi adımları atacağımızı kararlaştırmak için saha tespiti çalışmalarımız sürüyor. Giden canlar geri gelmez, vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını temin edeceğiz. Nakdi yardım yapmak isteyenler valiliğimizle temasa geçebilirler"

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