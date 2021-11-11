Son Dakika | Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Özkaldı, Kırklareli'nde "Milli Ağaçlandırma Günü" etkinliğine katıldı

KIRKLARELİ (AA) - Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Kırklareli'nde düzenlenen Milli Ağaçlandırma Günü Fidan Dikim Törenine katıldı.

Özkaldı, Tarım ve Orman Bakanlığınca Türkiye genelinde gerçekleştirilen "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" programı kapsamında Pınarhisar ilçesinin Osmancık köyünde düzenlenen törende, bugün çok ve gururlu olduklarını söyledi.

"Milli Ağaçlandırma Günü"nün 2 yıl önce başlatıldığını anımsatan Özkaldı, "Bugün 100 hektarlık alanda meşe, akasya, ıhlamur ve ceviz olmak üzere 12 farklı türde 201 bin adet fidanı toprakla buluşturduk. Sadece bunu yapmakla faaliyetimiz tabi ki bitmiyor. İnşallah sene sonuna kadar Kırklareli genelinde bu rakamı 1 milyon 83 bin adede ulaştıracağız." dedi.

Özkaldı, konuşmasında, Bakanlık olarak Kırklareli'nde yapılacak çalışmaları anlattı.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin de Kırklareli'nde 7'den 70'e her yaşta insanın ağaçlandırma seferberliğine sahip çıktığını belirtti.

Kırklareli'nin yüzölçümünün yüzde 40'ının orman olduğunun altını çizen Bilgin, orman varlığını daha da arttırmak için çalıştıklarını söyledi.

Programda AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz da konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fidan dikim alanına canlı bağlantı ile katıldı.

Bakan Yardımcısı Özkaldı bağlantıda fidan dikimi ile ilgili Erdoğan'a bilgi verdi.

Ardından 201 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Edirne

Edirne ve ilçelerinde toplam 8 noktada 32 bin fidan toprakla buluştu.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Süloğlu ilçesindeki etkinliğe katıldı. Canalp organize sanayi bölgesinde oluşturulan alanda etkinliğe katılan öğrencilerle sohbet etti ve onlarla fidan dikti.

Canalp, yaptığı konuşmada, geçen yıl öğrencilere ağaç tohumu dağıttıklarını ve bu yıl öğrencilerle fidanları toprakla buluşturduklarını söyledi.

Etkinliğin sanayi bölgesinde gerçekleşmesinin ayrı bir anlam taşıdığını dile getiren Canalp, "Çevresel konulara çok dikkat ediyoruz. Ortama, havaya, suya zarar verecek atıklar ihtiva eden tesislerin açılmasına müsaade etmedik. Bu şekildeki ağaçlandırmayla da duyarlılığı artırmış oluyoruz." dedi.

Canalp, Edirne'de her yıl yaklaşık 3 milyon fidanı toprakla buluşturduklarının altını çizdi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba da etkinlikte fidan dikti.

-Tekirdağ

Tekirdağ'da 3 noktada 90 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Program kapsamında Vali Aziz Yıldırım, protokol üyeleri ve öğrenciler Yukarıkılıçlı Mahallesi'nde fidan dikti.

Etkinliğe, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Kılıç, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, Tekirdağ Orman İşletme Müdürü Ali Şen ve vatandaşlar katıldı.

Vali Yıldırım, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, herkesin dünyada bir dikili ağacının olması gerektiğini söyledi.

Böyle etkinliklerle farkındalığın artırıldığını ifade eden Yıldırım, "Ağaç dikmek isteyen vatandaşlara da ağaç dikebilecekleri yer gösterebiliriz. Bu fidanlar dikilip bırakılmıyor sonradan da bakımları yapılıyor. Cennet vatanımızı daha güzel hale getireme gayreti içerisindeyiz. Her tarafı yem yeşil görmeyi arzu ediyoruz. Erozyonla, kuraklıkla bu şekilde mücadele edebileceğimizi düşünüyoruz." dedi.