Son Dakika: Taliban'ın başkent Kabil'e girmesi sonrası Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ülkeyi terk etti

Son dakika: Taliban'ın Afganistan'da tüm sınır kapılarını ve başkent Kabil dışındaki tüm büyük vilayet merkezlerinin kontrolünü ele geçirmesinin ardından Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani Tacikistan'a gitmek üzere ülkeyi terk etti.

Afganistan'da hükümet güçleri ve Taliban arasında yaşanan çatışmalarda Taliban üstünlüğü iyice ele geçirdi. Örgüt, Afganistan'da tüm sınır kapılarının ve başkent Kabil dışında tüm büyük vilayet merkezlerinin kontrolünü ele aldı. Kabil'dekilerin de tahliye için sıraya girmesinin ardından kentteki uzun araç kuyrukları basına yansıdı.

ABD'DE DE KABİL BÜYÜKELÇİLİĞİ'Nİ BOŞALTIYOR

Taliban militanları Kabil'in merkezine 8 kilometre uzaklıktaki sanayi bölgesi Bagrami'ye ve 5 kilometre uzaklıktaki Deşt-i Berçi'ye girdi. Bu gelişmelerin ardından ABD'de hızla harekete geçti. Amerikan askerleri Kabil Büyükelçiliği'ni tahliye etmeye başladı.

EŞREF GANİ TACİKİSTAN'A GİTTİ

Kabil'in merkezinde gergin bekleyiş ve kaos ortamı devam ederken, dikkat çeken bir haber geldi. Reuters'ın Afgan TOLO News'ten aktardığı haberine göre, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk ederek, Tacikistan'a gitti. Haberde, yardımcılarının da Gani ile beraber ülkeyi terk ettiği ifade edilirken; Gani'nin ülkedeki krizi çözmek üzere delegelere yetkilerini devrettiği belirtildi.

İÇİŞLERİ BAKAN VEKİLİ: KABİL'E SALDIRILMAYACAK

Öte yandan yönetimin devriyle ilgili açıklama yapan Afganistan İçişleri Bakan Vekili Abdül Sattar Mirzakval, "İktidar, bir geçiş hükümetine barışçıl şekilde devredilecek. Kabil'in güvenliğini güvenlik güçleri garanti altına alacak" dedi. Tolo ajansına konuşan Mirzakval, "Kabil'e saldırılmayacak" diye konuştu. AP ajansına konuşan bir yetkili ise Taliban müzakerecilerinin başkanlık sarayına iktidar devri için gitmekte olduğunu öne sürdü.

TALİBAN: BARIŞÇIL GEÇİŞİ BEKLİYORUZ

Taliban sözcüsü Suheyl Şahin de BBC'ye yaptığı açıklamada, "Barışçıl bir iktidar geçişini bekliyoruz" ifadelerini kullandı. "Birkaç gün içinde barışçıl iktidar geçişi istiyoruz" diyen sözcü, "İkincisi, halktan normal faaliyetlerine geri dönmelerini istiyoruz. Üçüncüsü, Kabil yönetimi veya yabancı güçlerle çalışanlardan intikam alınmayacak" dedi.

Taliban sözcüsü Suheyl Şahin

"DİPLOMATLAR RİSK ALTINDA DEĞİL"

Taliban sözcüsü, "Bütün elçiliklerin çalışmalarını sürdürmesini istiyoruz. Diplomatlar için bir risk olmayacak. Hepsi, geçmişte yaptıkları işe devam etmeli" ifadelerini kullanırken, Devlet Başkanı Eşref Gani ve diğer liderlere de kendileriyle çalışma çağrısı yaptı. Şahin, 'tüm Afganların katılacağı, kapsayıcı bir Afgan hükümeti arayışında olduklarını' savundu.

KADIN HAKLARI AÇIKLAMASI

Taliban sözcüsü, "Kadın haklarına saygı göstereceğiz" derken, "Politikamız, bütün kadınların eğitime ve işe erişimi olması, hicab takması yönünde" ifadelerini kullandı. Sözcü, 'kadınların evden yalnız çıkmalarına izin verileceğini' belirtti.

"MEDYADA ELEŞTİRİYE İZİN VERİLECEK AMA KARAKTER SUİKASTI YAPILMAMALI

Şahin, medyanın herkesi eleştirmesine izin verileceğini ama 'karakter suikastı yapılmaması gerektiğini' söyledi.

Taliban sözcüsü, idam, recm veya uzuv kesme gibi katı şeriat kurallarının uygulanmasının mahkemelere bırakılacağını belirtti.

Taliban'ın başkent Kabil'i kuşattığı bu sabahtan itibaren Afganistan'da yaşanan gelişmeler özetle şöyle:

"ESKİ İÇİŞLERİ BAKANI GEÇİŞ HÜKÜMETİNE LİDERLİK EDECEK"

Reuters ajansına konuşan üç diplomatik kaynak ülkenin eski içişleri bakanlarından olan ve ABD'de yaşayan akademisyen Ali Ahmed Celali'nin, geçiş hükümetine başkanlık edeceğini söyledi.

Bu gelişmelerden hemen önce Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani'nin, ABD'nin Afganistan Temsilcisi Zalmay Halilzad ve üst düzey NATO yetkilileriyle görüşme halinde olduğu belirtilmişti.

"KABİL'İN DIŞINDA BEKLEMELERİ TALİMATI VERİLDİ"

Taliban, Kabil'e girmeyeceklerini duyurdu. Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, savaşçılara başkenti dışında kalma emri verildiğini açıkladı. Twitter'dan yapılan açıklamada, "Geçiş sağlanana dek, Kabil'in güvenliğinden Afgan hükümeti sorumludur" denildi.

SİVİLLERE 'ÜLKENİZDE KALIN' ÇAĞRISI

Reuters ajansına konuşan bir Taliban sözcüsü "Kimseden intikam almak istemiyoruz. Hükümette ve orduda çalışan herkes affedilecek" dedi. Sözcü, Afgan sivillere ülkelerinden kalma ve korku nedeniyle Afganistan'ı terk etmeme çağrısı yaptı. Sözcü, Afganistan hükümetiyle 'Kabil'in barışçıl şekilde teslim olması' için görüşmeler yaptıklarını da açıkladı.

Reuters'a ayrıca açıklama yapan bir Taliban yetkilisi "Kontrolü ele geçirirken tek bir masum Afgan sivilin yaralanmasını veya öldürülmesini istemiyoruz ama ateşkes ilan etmedik" ifadelerini kullandı. Yetkili, "Afgan güçleri şu an ateşi kesmeli ve tüm siviller ile yabancıların çıkmasına izin vermeli. Taliban savaşçılarından, Kabil'in giriş noktalarında durmaları istendi. Mücahitler Kabil'de kimseyi öldürmedi veya yaralamadı" dedi.

"KADINLARDAN GÜVENLİ BÖLGEYE GİTMELERİ İSTENECEK"

Doha'daki müzakerelere katılan bir Taliban lideri, militanlara şiddetten kaçınma emri verildiğini ve kentten çıkmak isteyen herkese güvenli geçiş izni verileceğini söyledi. Yetkili, kadınlardan da güvenli bölgelere gitmelerinin isteneceğini söyledi.