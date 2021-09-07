Son Dakika: Taliban, Afganistan'ın geçici hükümetini açıkladı! Hassan Akhund başbakanlığa getirildi
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Son Dakika: Taliban, Afganistan'ın geçici hükümetini açıkladı! Hassan Akhund başbakanlığa getirildi

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Dünya

Son dakika: Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban, ülkeyi yönetecek yeni hükümeti açıkladı. Geçici hükümet olarak adlandırılan hükümette başbakan Hasan Akhund, başbakan yardımcısı Molla Abdülgani Birader, Molla Yakup ise Savunma Bakanı oldu.

Afganistan'da hükümet güçleriyle girdikleri çatışmaların ardından kısa sürede vilayetlerin kontrolünü ele geçiren ve daha sonra Kabil'e giren Taliban güçleri, ülkenin yönetimini kontrol altına almıştı. Bir süreden bu yana hükümet kurma çalışmalarını sürdüren Taliban, "Geçici hükümet" olarak adlandırılan hükümette görev alanları açıkladı.

BAŞBAKAN HASAN AKHUND

Taliban'ın geçici hükümetinde başbakanlığa Hasan Akhund getirildi. Merak edilen diğer iki koltuğa ise başbakan yardımcısı olarak Molla Abdülgani Birader ve Savunma Bakanı olarak da Molla Yakup oturdu.

İÇİŞLERİ BAKANI HAKANİ OLDU

Taliban'ın geçici hükümetinde diğer görev dağılımları şu şekilde:

Başbakan: Molla Muhammed Hasan Akhund

Başbakan Yardımcısı: Molla Abdülgani Birader

Başbakan Vekili: Molla Muhammed Hassan

İçişleri Bakanı: Sirajuddin Haqqani

Genelkurmay Başkanı: Molla Fazıl Ahund

Savunma Bakanı: Mevlevi Muhammed Yakub

Son Dakika: Taliban, Afganistan'ın geçici hükümetini açıkladı! Hassan Akhund başbakanlığa getirildi
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Servet Uzun
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