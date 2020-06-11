Son Dakika | SPOR Pehlivanlar Kırkpınar'a Kemer'de hazırlanıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika | SPOR Pehlivanlar Kırkpınar'a Kemer'de hazırlanıyor

Son dakika güncel haberi: Pehlivanlar Kırkpınar'a Kemer'de hazırlanıyorKEMER, (DHA) - Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne hazırlanan son şampiyon Ali Gürbüz ve diğer pehlivanlar, antrenmanlarını Antalya'nın Kemer ilçesinde sürdürüyor.

11.06.2020 16:18 | Son Güncelleme: 11.06.2020 16:24

Pehlivanlar Kırkpınar'a Kemer'de hazırlanıyor

KEMER, (DHA) - Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne hazırlanan son şampiyon Ali Gürbüz ve diğer pehlivanlar, antrenmanlarını Antalya'nın Kemer ilçesinde sürdürüyor.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Ahmet Erkal Spor Tesisleri'nde antrenör Hikmet Tuğsuz eşliğinde antrenmanlarına aralıksız devam eden Ali Gürbüz, İsmail Erkal, Gürkan Balcı ve Yusuf Minta ile diğer pehlivanları ziyaret etti. Kemer Belediyesi olarak pehlivanlara her zaman destek verdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Topaloğlu, 658'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin şampiyonu Ali Gürbüz ve diğer pehlivanların Kemer Ahmet Erkal Spor Tesisleri'nde antrenmanlarına devam ettiğini söyledi.

Başkan Topaloğlu, pehlivanları ziyareti sonrası yaptığı açıklamasında, "Antrenmana Kemer'in gururu olan ve Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde geçen sene üçüncü olan İsmail Erkal ve Gürkan Balcı da var. Antrenör Hikmet Tuğsuz'un yönetiminde burada antrenmanlarına devam ediyor. Koronavirüs nedeniyle Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri yapılırsa arkadaşlarımızdan madalya bekliyoruz. Zor bir spor. Tüm güreşçilere başarılar diliyorum" dedi.

Antrenör Hikmet Tuğsuz ise bu yılki Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapılacağı tarihin 3 Temmuz'da açıklanacağını söyledi. Antrenman yapmak için Türkiye'nin en güzel yerlerinden olan Kemer'e geldiklerini anlatan Tuğsuz, "Antrenmanlarımızı hiç kesmedik. Bugün de antrenman için Kemer'e geldik. Sağ olsun belediye Başkanımız Necati Topaloğlu, bize destek oluyor. Burada İsmail Erkal var. Kürsüde yer alacağını bekliyoruz. Başaltı pehlivanlarımız Gürkan Balcı ve Yusuf Minta da inşallah başpehlivan olacak. Bilim Kurulu'ndan güzel haberler gelirse Kırkpınar güreşlerine ekip olarak hazırız. Başkanımız Necati Topaloğlu'ndan da Kemer Yağlı Güreşleri'ni yapmasını bekliyoruz. Tüm pehlivanlara başarılar diliyorum" diye konuştu.

Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde üçüncülük elde ederek Kemer'e gurur yaşatan İsmail Erkal, kazandığı madalyayı Topaloğlu'na ve Kemer halkına armağan ettiğini söyledi. Pehlivanlara verdiği desteklerinden dolayı Topaloğlu'na teşekkür eden Erkal, Kırkpınar Yağlı Güreşleri yapıldığı takdirde Kemer'e madalya getireceğine inandığını dile getirdi.

Son Dakika | SPOR Pehlivanlar Kırkpınar'a Kemer'de hazırlanıyor

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti Haber
FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti Haber
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti
Bursa'ya hızlı tren müjdesi! 2023 yılında tamamlanmış olacak Haber
Bursa'ya hızlı tren müjdesi! 2023 yılında tamamlanmış olacak
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı Haber
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı
İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım Haber
İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım
AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu Haber
AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı
Yurtiçi Kargo'dan büyük istihdam hamlesi! Aracı olan herkes patron olacak
Yurtiçi Kargo'dan büyük istihdam hamlesi! Aracı olan herkes patron olacak
Çorum'da silahlanan köylüler, arazide olduğu öne sürülen aslanı arıyor
Çorum'da silahlanan köylüler, arazide olduğu öne sürülen aslanı arıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
Ünlü TRT spikeri Esra Adıyaman kanser sebebiyle hayatını kaybetti
Ünlü TRT spikeri Esra Adıyaman kanser sebebiyle hayatını kaybetti
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini 'Yapamam' diyerek reddetti
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini "Yapamam" diyerek reddetti
Fatih Terim'den başkanlık açıklaması: Asıl sorumluluğum takımı hedefe ulaştırmak
Fatih Terim'den başkanlık açıklaması: Asıl sorumluluğum takımı hedefe ulaştırmak
Kekik üretiminde 40 bin ton, ihracatında 150 milyon dolar hedef belirlendi
Kekik üretiminde 40 bin ton, ihracatında 150 milyon dolar hedef belirlendi
Süper Lig maçları öncesi VAR merkezi hazır hale getirildi
Süper Lig maçları öncesi VAR merkezi hazır hale getirildi
Muhabir, cinayete kurban giden başbakan hakkında konuşurken canlı yayında bayıldı
Muhabir, cinayete kurban giden başbakan hakkında konuşurken canlı yayında bayıldı
Yükselişini sürdüren dolar 6,78'den işlem görüyor
Yükselişini sürdüren dolar 6,78'den işlem görüyor
Karacaahmet'te büyük skandal! Mezarların üzerinde gezerek klip çektiler
Karacaahmet'te büyük skandal! Mezarların üzerinde gezerek klip çektiler
Türk hacker'lar Yunanistan İçişleri Bakanlığı'nın sitesini hackledi
Türk hacker'lar Yunanistan İçişleri Bakanlığı'nın sitesini hackledi
Beşiktaş'ın gündemine gelen kaleci Claudio Bravo, kurtardığı penaltılarla dikkat çekiyor
Beşiktaş'ın gündemine gelen kaleci Claudio Bravo, kurtardığı penaltılarla dikkat çekiyor
50 yıllık hayalini gerçekleştiren 68 yaşındaki kadın, torunlarıyla üniversite okuyor
50 yıllık hayalini gerçekleştiren 68 yaşındaki kadın, torunlarıyla üniversite okuyor
UEFA, Şampiyonlar Ligi kararını verdi! İstanbul'daki final 2021 yılında seyircili oynanacak
UEFA, Şampiyonlar Ligi kararını verdi! İstanbul'daki final 2021 yılında seyircili oynanacak
PSG'li Marco Verratti, tatilde sigara içerken yakalandı
PSG'li Marco Verratti, tatilde sigara içerken yakalandı
Züccaciyeyi eğlence mekanına çevirenlerle mahalleli arasında kavga çıktı
Züccaciyeyi eğlence mekanına çevirenlerle mahalleli arasında kavga çıktı
Libya'da Hafter milislerinden kurtarılan kentte bir konteynerde çok sayıda ceset bulundu
Libya'da Hafter milislerinden kurtarılan kentte bir konteynerde çok sayıda ceset bulundu
20 il için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısı!
20 il için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısı!
9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı
9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı
Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu
Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu
Uzmanlar ikinci el araç alacakları uyardı: Kapora verirken sözleşme yapın, elden para vermeyin
Uzmanlar ikinci el araç alacakları uyardı: Kapora verirken sözleşme yapın, elden para vermeyin
Koronavirüs salgınının bitmemesine neden olan 8 hatalı alışkanlık
Koronavirüs salgınının bitmemesine neden olan 8 hatalı alışkanlık
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Fuat Oktay Ömer Çelik Halife Hafter Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Müge Anlı Demet Akalın Kenan Doğulu Mehmet Ali Erbil
Spor Semih Özsoy Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Tahir Karapınar Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Bakan Haziran Ak Parti İngiltere
Şu an buradasınız: Son Dakika | SPOR Pehlivanlar Kırkpınar'a Kemer'de hazırlanıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.6.2020 16:42:51. #1.14#
title