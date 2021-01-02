Son Dakika! Somali'de intihar saldırısı: 1'i ağır 5 Türk işçi yaralandı

Son dakika! Somali'de bir Türk firmasına ait şantiyeye motosikletli bir saldırgan tarafından intihar saldırısı yapıldı. Güvenlik kaynaklarının aktardığı bilgilere göre 1'i ağır 5 Türk işçinin yaralandı. Öte yandan saldırının yerel basında Türk askerine yönelik yapıldığı iddia edildi.

Güvenlik kaynakları Somali'de Türk firmasına ait şantiyeye saldırı düzenlendiğini aktardı. Kaynakların aktardığı bilgilere göre, 1'i ağır 5 Türk işçi yaralandı.

Güvenlik kaynaklarının aktardığı bilgiler şu şekilde:

"Basında Somali'deki Türk askerlerine yönelik saldırı olduğu yönünde haberler çıkmaktadır. Saldırı yol yapım çalışması yapmakta olan bir Türk firmasına ait şantiyeye motosikletli bir saldırgan tarafından intihar saldırısı şeklinde yapılmıştır. Bizdeki bilgilere göre saldırıda 5 Türk sivil işçi yaralanmıştır. Birinin durumunun ağır olduğu bilgisi mevcuttur.

SALDIRI TÜRK ASKERİ ÜSSÜNE 15 KİLOMETRE UZAKLIKTA OLDU

Saldırının Türk askeri üssüne mesafesi yaklaşık 15 kilometredir. Üssümüzde ve personelimizde herhangi bir olumsuz durum söz konusu değildir."