Son dakika... Samsun'da koronavirüse yakalananlar temaslı listesini eksik bildiriyor
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Son dakika... Samsun'da koronavirüse yakalananlar temaslı listesini eksik bildiriyor

22.03.2021 15:01 | Son Güncelleme: 22.03.2021 15:19
Son dakika... Samsun'da koronavirüse yakalananlar temaslı listesini eksik bildiriyor

Son dakika haber... SAMSUN'da Covid-19 testi pozitif çıkan bazı vatandaşların temaslı olduğu kişileri filyasyon ekiplerine eksik bildirdiği, bu durumun da vaka sayılarında ciddi artışa neden olduğu açıklandı.

SAMSUN'da Covid-19 testi pozitif çıkan bazı vatandaşların temaslı olduğu kişileri filyasyon ekiplerine eksik bildirdiği, bu durumun da vaka sayılarında ciddi artışa neden olduğu açıklandı.

Samsun Valiliği'nce kentte artan Covid-19 vaka sayıları ile ilgili yazılı açıklama yapıldı. Koronavirüs testi pozitif çıkan bazı vatandaşların temaslı oldukları kişileri filyasyon ekiplerine bildirmediğine dikkat çekilen açıklamada, "Temaslı listesini eksik verdiği, bunun da vaka sayılarında ciddi artışları beraberinde getirdiğini üzülerek müşahede ediyoruz. Belirtilerin başlangıcından iki gün öncesine kadar temas ettiğiniz kişileri kendilerini takip etmeleri için bilgilendirmeniz ve filyasyon ekiplerimize de temaslı listesini kimseyi atlamadan vermeniz salgınla mücadelede hayati önem taşıyor. Lütfen; hepimizin sağlığını korumak için gece-gündüz demeden sahanın her alanında görev alarak, titizlik, özveri ve fedakarlıkla virüsün izini süren filyasyon ekiplerimize destek olalım. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 12/03/2021 tarihli ve 11 sayılı kararıyla; Kovid-19 hastası olduğu tespit edilen kişiye, kendisiyle temaslı olan kişileri filyasyon ve denetim ekiplerinde görev yapan personele bildirmemesi durumunda Türk Ceza Kanunu'nun 'Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma'yı düzenleyen 195'inci maddesine göre işlem tesis edilecek, ayrıca Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesine göre idari yaptırım uygulanacaktır." denildi. 


Son dakika... Samsun'da koronavirüse yakalananlar temaslı listesini eksik bildiriyor
Son dakika... Samsun'da koronavirüse yakalananlar temaslı listesini eksik bildiriyor
Son dakika... Samsun'da koronavirüse yakalananlar temaslı listesini eksik bildiriyor
Son dakika... Samsun'da koronavirüse yakalananlar temaslı listesini eksik bildiriyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaprak KOÇER

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