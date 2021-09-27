16 yaşındaki arkadaşı tarafından boynundan bıçaklanan genç hayatını kaybetti
Samsun'da tartıştığı arkadaşı tarafından boynundan bıçaklanan genç, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Arkadaşını bıçaklayan gencin 16, vefat eden gencin ise 28 yaşında olduğu belirtildi.
19 MAYIS, SAMSUN (AA) - Samsun'da biri 16, diğer 28 yaşındaki iki arkadaş arasında çıkan tartışmada kan döküldü. Arkadaşlardan biri, boynuna aldığı bıçak darbesi sonucu yaşamını yitirdi.
BIÇAĞI, BOYNUNA SAVURDU
19 Mayıs Mahallesi Mumcu Sokak'ta kaldırım kenarında oturan O.F.Y. (16) ile arkadaşı Yılmaz Kertis (28) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşme üzerine O.F.Y, bıçakla Kertis'i, boyun kısmından yaraladı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Canik ilçesindeki özel hastaneye kaldırılan Kertis, kurtartılamadı.
OLAYDAN SONRA KAÇTI
Kaçan şüpheli ise 19 Mayıs Mahallesi'ndeki bir petrol istasyonunda yanına gelen Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim oldu. Gözaltına alınan şüpheli, Çocuk Şubesine götürüldü.