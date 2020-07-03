Son dakika: Sakarya'daki patlamada 4 vatandaşımız öldü, 97 vatandaşımız yaralandı
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Son dakika: Sakarya'daki patlamada 4 vatandaşımız öldü, 97 vatandaşımız yaralandı

Son dakika: Sakarya'daki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 4 kişi öldü, 1'i ağır 97 kişi yaralandı. Fabrikada 186 personel bulunuyor. 100 kişiye ulaşıldı, 20 kişi işe gelmedi, 15 kişi patlamadan önce fabrikadan ayrılırken 45-50 kişi ise hala kayıp.

03.07.2020 15:33 | Son Güncelleme: 03.07.2020 16:07

Sakarya'nın Hendek Yukarıçalıca mevkisindeki bir havai fişek fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu. Patlamada 4 vatandaşımız hayatını kaybederken 97 vatandaşımız yaralandı.

45-50 KİŞİ KAYIP

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "186 personel bulunuyor. 100 kişiye ulaşıldı, 20 kişi işe gelmedi, 15 kişi patlamadan önce fabrikadan ayrıldı 45-50 kişi halen kayıp" dedi.

HALK SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

Patlama sesi yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki kentin birçok noktasından duyuldu. Patlamanın ardından deprem olduğunu sanan birçok kişi sokağa çıktı. Bölgeye, çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlama sonrası fabrikada yangın çıktı.

Son dakika: Sakarya'daki patlamada 4 vatandaşımız öldü, 97 vatandaşımız yaralandı

BAKAN SOYLU VE BAKAN KOCA OLAY YERİNDE

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olay yerine intikal etti. İki bakan ilk olarak ailelerin beklediği alana geldi. Bakanlar yaralı yakınları ile görüştü.

İki bakanın olay yerindeki incelemesi sürüyor.

Son dakika: Sakarya'daki patlamada 4 vatandaşımız öldü, 97 vatandaşımız yaralandı

İLÇEYE 16 KM MESAFEDE

Sakarya Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ambulans ve itfaiye dışında kimseyi almıyorlar. Net bir bilgim yok. 3-4 yıl önce de patlama yaşandı. Aynı fabrikada oldu. Ölen olmamıştı. Patlamalar hala sürüyor. Olay yerine 300 metre mesafedeyim. İlk baştaki kadar güçlü olmasa da patlamalar sürüyor. Tüm ekipler şu an burada. Hendek ilçesine 16 kilometre mesafede bir tesis" dedi.

Son dakika: Sakarya'daki patlamada 4 vatandaşımız öldü, 97 vatandaşımız yaralandı

4 KİŞİ ÖLDÜ

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 4 kişinin öldüğünü, 83 kişinin yaralandığını söyledi. Babaoğlu ekiplerin çalışmalarına devam ettiğini, fabrikanın tüm alanlarına ulaşılamadığını belirtti. Babaoğlu aynı fabrikada, 2009 yılında da bir patlama yaşandığını, sonrasında Avrupa standartlarında tedbirler alınarak, fabrikanın yeniden inşa edildiğini, ancak bugün üzücü olayın meydana geldiğini kaydetti.2009 yılının Ağustos ayında, fabrikada meydana gelen patlamada 1 kişi ölmüş, 37 kişi yaralanmıştı.

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Son dakika: Sakarya'daki patlamada 4 vatandaşımız öldü, 97 vatandaşımız yaralandı

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