Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahretttin Koca, açıklama yapıyor

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahretttin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası konuşuyor. Koronavirüs ile mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirten Bakan Koca, "Türkiye'miz koronavirüse karşı mücadelesinde ilk dönemi tamamlamıştır" dedi.

Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığındaki toplantı saat 15.00'te başladı, 2 saate yakın sürdü. Toplantıda normalleşme adımları ve yeni tavsiye kararları konuşuldu. Bakan Koca toplantının ardından merakla beklenen kararları duyurmak için kameralar karşısına geçti ve açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Koca'nın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"TÜRKİYE SALGINLA MÜCADELESİNDE İLK DÖNEMİ TAMAMLADI"

Gösterdiğimiz azim sürüyor, sürecek. Türkiye'miz koronavirüs ile mücadelede ilk dönemi tamamlamıştır. Bilindiği üzere 16 Ocak'ta Bilim Kurulu'muzu kurmuştuk.

Dünyada salgının hızı kesilebilmiş değil. Türkiye'de vaka sayısı 4 haftada en yüksek sayıya ulaşarak düşüşe geçti. 29 Nisan'da günlük test sayımız 43 bin 498'e ulaştı. 29 Nisan 2020 koronavirüs ile mücadelemizde birinci dönemi geride bıraktığımız tarihtir.

"İLK KEZ İYİLEŞEN HASTA SAYIMIZ, MEVCUT HASTA SAYIMIZI AŞTI"

Bu hafta ilk kez iyileşen hasta sayımız, mevcut koronavirüs hasta sayımızı aştı. Salgını kontrol altına aldığımızın kanıtıdır. Türkiye koronavirüs ile mücadelesinde birinci dönemi tamamlamıştır. Bunun altını çizmeye çalıştım.

İkinci dönemin ilk günlerindeyiz. Tedbirlere uymak başarının garantisidir. Tedbirsiz davranmak koronavirüsün ortadan kalktığını varsaymaktır. Virüsü taşıyan insanların tamamının izole olduğunu düşünmek büyük yanılgıdır. Virüs şu an aramızda dolaşmaya devam ediyor. Virüs bindiğiniz asansörde, beklediğiniz durakta, markette, kalabalık caddede karşınıza çıkabilir. Bunu bilemezsiniz. Hiç tanımadığını taşıyıcıdan hastalığı alabilirsiniz. Salgın kontrol altına alınmıştır, virüs ile ilgili gerçekler değişmemiştir.

"TEDBİRLERE SIKI SIKIYA UYULDUĞU İÇİN İKİNCİ DÖNEMDEYİZ"

Bugüne kadar tedbirlere sıkı sıkıya uyulmasa bu duruma gelemez, ikinci dönemdeyiz diyemezdik. Şimdi aynı tedbirleri daha geniş bir alanda uygulamaya geçiyoruz. Ciddi her mücadelenin bir ödülü vardır. Haklıyız, dışarıdaki hayatı özledik. İşimizi düzene koyma isteği duyuyoruz. Küçük mutluluklar bile hayatımıza renk getirecek. Siz neler hissediyorsanız, bu mücadelede hayatını riske atanlar da aynı şeyleri hissediyor.

"YENİ DÖNEM, TİPİK BİR NORMALLEŞME DÖNEMİ DEĞİLDİR"

Başlayan yeni dönem tipik bir normalleşme dönemi değildir. Kısıtların biraz esnediği dönemdir. Kısmen özgürleşmektir. Yeni dönem, tedbirler ile özlemlerin sentezidir.

"KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT İKİNCİ DÖNEMİN STRATEJİSİDİR"

Salgınla mücadele birinci dönemde hedefimiz hastalığı kontrol altına almaktı. İkinci dönemde hedefimiz hastalığın önündeki fırsatları ortadan kaldırmak ve hayatı yeniden düzeltmektir. Yeni döneme isim vermeye yararlı buluyoruz. Bu isim kontrollü sosyal hayattır.

Kontrollü sosyal hayat ikinci dönemin stratejisidir. Özgür ama tedbirli bir yaşam tarzına geçiyoruz. Kuaföre gidebileceğiz ama önlemlerin alınıp alınmadığına bakacağız. İşimize gidebileceğiz ama yoğunluğa, mesafeye bakacağız. Birincisi dışarı çıkmamız gerekiyorsa maske kullanacağız. Sosyal mesafeyi dikkatli bir şekilde ayarlayacağız.

Virüsün solunum ile bulaştığı kesindir. Sosyal mesafesiz maske virüsten korumaya yeterli olmayacaktır. İkisi birbirini tamamlayan iki unsurdur.