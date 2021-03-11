Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüs 2021'de aynı şekilde devam etmeyecek

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınıyla geçen 1 yılı değerlendirmek üzere basın toplantısı düzenledi. Bakan Koca: "Virüs kısa bir zamanda grip gibi sıradan bir hastalık haline gelmeyecek ama 2020 yılına çöken kabus, 2021'de aynı şekilde devam etmeyecek. Maskesiz günler yakında." dedi.

Haftalık Bilim Kurulu toplantısı dün gerçekleşti. Toplantının ardından Twitter'dan yapılan yazılı açıklama sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün kameralar karşısına geçti. Koronavirüsün 1. yılı dolayısıyla açıklamalarda bulunan Bakan Koca, sürece ilişkin konuştu.

"DÜZENİMİZ ALTÜST OLDU, YOKSULLUK BAŞ GÖSTERDİ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Covid-19 son 100 yıl içinde tüm dünyanın aynı anda savaştığı vaka ve kayıp sayıları bu denli yüksek ilk salgın. Salgının ortak düşmanın virüs olduğu küresel bir savaşa benzetmek mümkündür. Tıpkı savaşlardaki gibi yaşama düzenimiz altüst oldu. İş hayatı evlere taşındı. Pek çok ülkede toplumsal huzursuzluklar, yoksulluk, işsizlik baş gösterdi.

Tam 1 yıldır ister istemez alıştığımız bu dünyada yaşıyoruz. Eskilerden hastanelerde gördüğümüz maskeyle kendi kendimizin d doktoru olduğunu biliyoruz. Salgın Çin'in Wuhan kentinde başlamıştı. İlk haftalarda çok az şey biliniyordu. Bugün uğradığı en son mutasyonlara kadar her konuda bilgi sahibiyiz. Bilim virüse karşı üstünlük elde etti. Aşı çalışmalarıyla atılan adımlar uygarlığın yüz akı oldu.

"YAKINDA 5 YERLİ AŞI ADAYIMIZIN ÇALIŞMALARI BAŞLAYACAK"

Dünyada kullanımda olan 7 ayrı aşı var. Türkiye büyük bir yarışın olduğu aşı tedarikinde en hızlı davranan ülkelerden biridir. Çin'deki üretici ile 50 milyon dozluk aşı anlaşmasını Kasım ayında yaptık. Sipariş ilk kısmını Aralık sonunda telim aldık. Ayrıca başından beri bunun dışında 3 ayrı aşı üretici ile görüşüyoruz.

Bugün itibariyle uygulanan aşı 10 milyon dozdan fazladır. Çok yakında 5 yerli aşı adayımız da insan çalışmalarına başlayacaktır. Yakın gelecekte kendi aşılarımızı kullanacağız. Araştırmalar Sinovac aşısının her 100 kişiden 80'inden fazla etkili olduğunu ortaya koydu. Aşısı yapılan ama hastalığa yakalanan az sayıda kişi Covid-19'u hafif geçirmektedir.

"VİRÜS 2021'DE AYNI ŞEKİLDE DEVAM ETMEYECEK"

Görünen o ki, koronavirüs kısa bir zaman zarfında grip gibi sıradan bir hastalık haline gelmeyecek ama 2020 yılına çöken kabus, 2021'de aynı şekilde devam etmeyecektir. Çok geçmeden salgın şimdiki gücünü kaybedecektir. Daha ileride Covid'e 'üzerinize afiyet sözü' eşlik edecektir.

Saygıya layık sabrınızı daha uzun süre zorlamayacağımızı bilmenizi isterim. Planladığımız şekilde nüfusumuzun 50 milyonluk kısmının aşısını sonbahardan önce yaparsak salgın üzerimizde ağır baskı olmaktan çıkacak. Vaka sayıları, kayıplar şimdikiyle kıyas edilemeyecek kadar azalacak, yayılım hızı düşecek. Başarı gösterilen ilk cephelerden biri bu ülke olacaktır"