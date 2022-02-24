Son Dakika: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından sonra ABD Başkanı Biden'dan açıklama: Putin savaşı seçti, sonuçlarına katlanacak

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sabah saatlerinde Rus silahlı kuvvetlerinin Ukrayna'ya girmesi talimatının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

"PUTİN SAVAŞI SEÇTİ, SONUÇLARINA KATLANACAK"

konuşmasında Putin'in savaş ilan ettiğini ve kendisi de ülkesinin de bunun sonuçlarına katlanacağını vurgulayan Biden, "Haftalarca bunun olacağını söyledik. Geçtiğimiz hafta Donbas'ta bombalanmanın arttığını gördük. Rus hükümeti siber saldırılar gerçekleştirdi. Burada siyasi tiyatroların döndüğünü gördük. Ukrayna'nın Rusya'ya savaş ilan etmeye hazırlandığını iddia ettiler. Kimyasal silahla saldıracaklar dediler ancak somut bir kanıt göremedik. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin topşanıp Ukrayna'nın egemenliğini koruduğu an, Putin savaşını ilan etti. Burada şeffaf bir şekilde gelişmeleri dünya ile paylaştık. Putin burada saldırgandır. Putin bu savaşı seçti ve kendisi de ülkesi de bunun sonuçlarına katlanacaktır." ifadelerini kullandı.

"KÜRESEL EKONOMİNİN YARISINDAN FAZLASI YANIMIZDA"

Rusya'ya uygulayacağı kısıtlamalardan da bahseden Biden, "Rusya'ya yeni kısıtlamalar getireceğiz. Bu kısıtlamaları Rus ekonomisi üzerinde uzun vadeli sonuçlara yol açacak. ABD bunu tek başına yapmıyor. Küresel ekonominin yarısından fazlası yanımızda. Fransa, Almanya, Yeni Zelanda, birçok ortağımız bize katıldı. Rusya'nın dolarla, euro ile pound ile işlem yapmasını sınırlayacağız. Rusya'nın ordusunu büyütmesi için kısıtlamalar uygulayacağız. Ruble bugün tarihinin en düşük seviyesini gördü, Rus ekonomisi çakıldı. Rusya'nın en büyük bankasını ABD finansal sisteminden kopardık. Amerika'daki tüm varlıklarını donduracağız ve söz verdiğimiz gibi buradaki elitlere de yaptırım uyguluyoruz. Salı günü dediğim gibi bunlar da Kremlin'in politikalarından kazanç sağlıyorlar. Acıyı da beraber çekmeliler. Rusya'nın en büyük girişimlerine kısıtlama uygulayacağız" dedi.

"ABD, NATO TOPRAĞINI KORYACAKTIR"

ABD'nin NATO topraklarını her şartta savunacağını belirten Biden, "Bizim eylemlerimiz sonrasında Rusya'nın yüksek teknoloji ihtiyaçlarını yarı yarıya indireceğiz. Ekonomilerini düşüreceğiz ve çok ciddi darbe alacaklar. Doğu kanadında NATO müttefiklerini korumak için de adımlar atıyoruz. Yarın bir zirve yapacağız ve atacağımız adımları belirleyeceğiz. 650 milyondan bu yana Ukrayna'ya savunma desteği vermemize rağmen güçlerimiz Ukrayna'da Rusya ile savaşmayacak. Amerika, NATO toprağını koruyacaktır. NATO hiç olmadığı kadar birlik içinde ve kararlı. Madde 5'te birine yapılan saldırı tümüne yapılan saldırı diyor ve bu maddeye uyacağız. Rusya'nın Karadeniz'deki varlığına karşı Avrupa'da bulunan güçlerin doğuya gönderilmesi kararını aldık. Herkes kendi kapasitesini güçlendirdi. Rusya'nın saldırısından saatler sonra NATO bir araya geldi ve yeni bir plan devreye soktu. Şimdi yeni ABD güçlerinin Almanya'ya gönderilmesini onayladım. Daha da hamle atabiliriz eğer müttefiklerimizi korumak gerekirse. Biz bu karşılıkları verirken yönetimin aynı zamanda ellerindeki tüm araçları kullanarak benzin fiyatlarının yükselmesini engelleyecek. Amerika benzin şirketi fiyatları arttırmamalı. Yaptırımda enerji tedarikine dokunmadık. Ortak çıkarımız olan küresel enerji tedarikini sağlamak için çalışmalara devam ediyoruz." ifadelerine de yer verdi.

"PUTİN'İN AMACI İMPARATORLUK KURMAK"

Açıklamalarının devamında Biden, şu ifadeleri kullandı:

"Elimden gelen her şeyi yaparak Amerikalıların pompada hissettiği acıyı minimumda tutacağız. Bu saldırı karşılıksız kalsaydı çok daha büyük sorunlar yol açardı. Rusya şirketlerimize saldırı düzenlerse biz de devreye gireriz. Dün Cumhurbaşkanı Zelenski ile telefonda görüştüm ve kendisine teminat verdim. Bu çatışmanın ilk günlerinde Rusya propaganda unsurları başarılı olduklarını iddia edecekler. Önümüzdeki haftalarda Ukrayna halkının yanında yer alacağız. Ukrayna halkı 30 yıldır bağımsız ve hiç kimsenin ülkelerini alamayacağını dile getirdi. Putin ve Kremlin'deki müttefiklerinin tek derdi barışa saldırmak. Hiçbir zaman güvenlik endişeleri yoktu, Putin'in amacı imparatorluk kurmak. Ne olursa olsun bunu yapacak ve sınırlarını genişletmeye çalışacak.

Putin uluslararası arenada tek başına kalacak. Rusya'nın yaptıklarına ses çıkarmayanlar da bu yapılanlara alet olmuş olacak. Özgürlük, demokrasi ve insan haysiyeti baskıdan çok daha güçlü şeyler. Bunlar Putin gibi zorbalar ve onların orduları tarafından baskılanamaz. Ne yaparsanız yapın bu ülkeler dayanır ve her zaman özgürlük kazanır. Tanrı Ukrayna'nın askerlerini korusun"