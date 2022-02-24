Son Dakika: Rusya, Kiev'in kapısına dayandı! Başkentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Rusya'nın sabah 4:50'de Ukrayna'ya havadan ve karadan harekat düzenledi. Bölgede kısa sürede ilerleyen Rus birlikleri Ukrayna'nın başkenti Kiev'in yakınlarına konuşlandı.

KİEV'DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Rus askerlerinin Çernobil nükleer santral alanına girdiğini duyurdu. Bu gelişmeden sonra Kiev Belediye Başkanı tarafından yapılan açıklamada, başkentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ayrıca Ukrayna'da bulunan Herson kentinin artık Rusya kontrolünde olduğu duyuruldu.

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Ukraynalı yetkililer, saldırılarda 50 Rus askerini öldürüldüğünü ve 7 Rus uçağının düşürüldüğünü açıkladı. Ukrayna kanadından ise 40 asker hayatını kaybetti. Son olarak Ukrayna büyükelçisi Rus tarafından bir kargo uçaklarının düşürüldüğünü ve 10 askerlerinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

DONBAS'TAKİ HASTANEYE SALDIRI

Ukrayna tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Donbas'taki bir hastaneyi vurduğu ve 4 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı açıklandı.

RUSYA: 11 HAVAALANINI VURDUK

öte yandan Rusya, Ukrayna'da 11 havaalanı da dahil olmak üzere 70'ten fazla askeri hedefi imha ettiğini duyurdu. Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna askeri helikopteri ve dört insansız hava aracının da düşürüldüğünü söyledi.