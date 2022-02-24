Son Dakika: Rusya, Kiev'in kapısına dayandı! Başkentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi
- Güncelleme:
Son dakika: Bugün sabah saatlerinde havadan ve karadan Ukrayna'ya saldıran Rusya, Kiev'in kapısına dayandı. Kiev Belediyesi'nden yapılan açıklamada, başkentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Rusya'nın sabah 4:50'de Ukrayna'ya havadan ve karadan harekat düzenledi. Bölgede kısa sürede ilerleyen Rus birlikleri Ukrayna'nın başkenti Kiev'in yakınlarına konuşlandı.
Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Rus askerlerinin Çernobil nükleer santral alanına girdiğini duyurdu. Bu gelişmeden sonra Kiev Belediye Başkanı tarafından yapılan açıklamada, başkentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ayrıca Ukrayna'da bulunan Herson kentinin artık Rusya kontrolünde olduğu duyuruldu.
Ukraynalı yetkililer, saldırılarda 50 Rus askerini öldürüldüğünü ve 7 Rus uçağının düşürüldüğünü açıkladı. Ukrayna kanadından ise 40 asker hayatını kaybetti. Son olarak Ukrayna büyükelçisi Rus tarafından bir kargo uçaklarının düşürüldüğünü ve 10 askerlerinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.
Ukrayna tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Donbas'taki bir hastaneyi vurduğu ve 4 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı açıklandı.
öte yandan Rusya, Ukrayna'da 11 havaalanı da dahil olmak üzere 70'ten fazla askeri hedefi imha ettiğini duyurdu. Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna askeri helikopteri ve dört insansız hava aracının da düşürüldüğünü söyledi.