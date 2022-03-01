Son Dakika: Rusya ile Ukrayna arasındaki ikinci görüşme yarın yapılacak
- Güncelleme:
Son dakika: Rusya'nın Ukrayna işgali 6. gününde de devam ederken iki ülke arasındaki dün gerçekleşen müzakerelerde bir sonuç çıkmamış ve 2. tur için tekrar bir araya gelinmesi kararı verilmişti. Rus kaynaklarından gelen bilgiye göre, ikinci görüşme yarın yapılacak.
Putin'in talimatıyla Rus ordusunun Ukrayna'ya girmesinin ardından çatışmalar 6. günde de sürüyor. Ukrayna ve Rusya tarafları dün Belarus sınırında bir araya gelmiş ancak gerçekleşen müzakerelerde bir sonuç çıkmamıştı. Ancak 2. tur için tekrar bir araya gelmeye karar veren tarafların bir sonraki görüşmesinin Belarus-Polonya sınırında gerçekleşeceği netleşmişti.
Rusya basını, taraflar arasındaki müzakerelerin ikinci turunun yarın yani 2 Mart Çarşamba günü gerçekleşeceğini aktardı.
Müzakereden ilk bilgiler de geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Ofisi'nden yapılan açıklamada, Kiev'in Kırım ve Donbass da dahil olmak üzere Ukrayna'daki tüm Rus birliklerinin geri çekilmesini talep ettiği belirtildi.
Kremlin tarafından görüşmenin başladığı sırada yapılan açıklamada, "Müzakereler sessiz ilerleyecek. Delegasyonların talep ve pozisyonları açıklanmayacak." denilmişti.
Öte yandan Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile dün bir telefon görüşmesi yaptı. Ukrayna ile barışmak için 3 şartını ileten Putin, Kırım'da Rusya'nın egemenliğinin kabul edilmesi, Ukrayna hükümetinin anti-nazilileştirilmesi ve askerden arındırılması, Ukrayna topraklarına özel statü verilmesi olarak sıralandı.