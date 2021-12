Son dakika politika: Milli Eğitim ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının 2022 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulu'nda

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Çanakkale Köprüsü yandaş dediniz, Allahınızı severseniz Koreliler mi yandaş? Burada çalışan müteahhidin bir tanesi de CHP eski milletvekili. 5 diye bir şey tutturdunuz. KÖİ projelerinde 30'un üzerinde müteahhit var. Bakanlığımızla iş yapan 500 müteahhit var." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TBMM Genel Kurulunda bakanlıklarının 2022 yılı bütçelerinin görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Milli Eğitim Bakanı Özer, "Reform yapmayacağım." sözüne açıklık getirdi. Kendisinden önceki bakanların reform yaptığı için eleştirildiğini anımsatan Özer, "Ben reform yapmadığım, öyle bir talep olmadığı için eleştiriliyorum. Ben bir eğitimci olarak reforma karşı değilim ama her bakanla bir reform yapılmasına karşıyım." ifadesini kullandı.

Özer, eğitimde kitleselleşmede önemli mesafeler alındığını belirterek, "Türkiye okul öncesinde, orta öğretimde, yüksek öğretimde okullaşma oranlarında devasa sıçrama yaşamıştır. Orta öğretimdeki okullaşma oranı yüzde 44'ten 88'lere gelmiştir. Yüksek öğretimde net okullaşma oranı yüzde 14'lerden yüzde 44'lere gelmiştir." diye konuştu.

OECD ülkeleri arasında 15 yaşındaki öğrencilerde ana dil, fen ve matematik okur yazarlığında 4 yıllık döngülerle öğrenci başarı araştırması yapan PISA'nın son araştırma sonuçlarını aktaran Özer, şunları kaydetti:

"Son PISA araştırma sonuçları, OECD ülkeleri içinde 15 yaş grubunda öğrenci sayısını en çok artıran ülkenin Türkiye olmasına rağmen, Türkçe, matematik ve fen okur yazarlığında puanlarını istatistiksel olarak anlamlı, en fazla artıran ülkenin Türkiye olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda 4 ve 8'inci sınıf matematik ve fende öğrencilerin okur yazarlığını ölçen TİMS araştırmalarının en son verilerine bakarsanız, 1999 yılından sonra her döngüde Türkiye'nin puanlarının artırdığını ve en yüksek puana en son 2009 TİMS araştırmasında ulaştığını görürüz."

Bakan Özer, Türkiye'nin hem eğitimde kitleselleşmeyi artırdığını hem de bunu kalite merkezli yaptığını söyledi.

Öğretmen başına düşen öğrenci ve derslik başına düşen öğrenci sayılarında OECD ortalamalarına yaklaşıldığını dile getiren Özer, "Bunlar takdir edilmesi gereken önemli gelişmelerdir. Emek veren geçmişteki tüm bakanlarımıza şükranlarımızı sunuyorum." dedi.

Özer, eğitimdeki fırsat eşitliği çabalarına da değinerek, "Gelinen noktada, yeni bir reform değil, sınav sistemindeki değişiklikler değil, tam tersine okul öncesinden yüksek öğretime kadar vermiş olduğumuz hizmetlerin kalitelerine odaklanmamız gerekiyor. Sürekli iyileştirme kültürüyle eğitimin tüm birimlerine dercetmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

Okullar arasındaki başarı farkının ortaya çıktığı yerin liseler değil, tam tersine okul öncesi eğitime erişim olduğunu belirten Özer, "Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak 3 yaş grubunda okul öncesi okullaşma oranını yüzde 14'ten yüzde 50'ye, 4 yaş grubunda yüzde 35'ten yüzde 70'e, 5 yaş grubunda yüzde 78'den yüzde 100'e çıkarma konusundaki planlarımızı yaptık." dedi.

"Metro hatlarını saymanıza gerek yoktu, hepsini biz başlatmıştık"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da muhalefet milletvekillerinin İstanbul'da yapılan metro hatlarını saymasına tepki göstererek, "Saymanıza gerek yoktu. O metro hatlarının hepsini biz başlatmıştık, ben size sayardım." dedi.

Şantiyede yeller estiğini söyleyen Karaismaoğlu, "Bu gidişle on yılda bitmez. Siz keşke sorsaydınız ki Sancaktepe'de inşaatı devam eden metro hattına neden hafriyat döktünüz? Sorsaydınız Dolmabahçe Levazım tünelinde açılmış olan 1 kilometrelik tünelin çökmesini mi bekliyorsunuz? Sorsaydınız ki İETT otobüsleri neden yolda kalıyor? Vatandaş İETT otobüslerini neden itiyor?" diye konuştu.

Karaismaoğlu, kamu özel işbirliği projelerinde (KÖİ) esas olanın yatırım maliyeti olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Yatırım maliyeti tamamen bakanlığımız bürokratları tarafından şeffaf, bu projeleri yapmaya nitelikli firmalar tarafından yerine getirilir ve en uygun teklif seçilerek işe başlanır. Çanakkale Köprüsü 2,5 milyar avroluk bir proje. Siz devletin kasasında ne kadar zamanda bu projeye bu bütçeyi ayıracaktınız ve bitirecektiniz? Bolu Dağı Tüneli'ni hatırlayın. Bolu Dağı Tüneli'nin 10 yıl gecikmesinin maliyeti 400 milyon dolardır. Çünkü vatandaşlarımız Bolu Dağı Tüneli ve bağlantı yollarını kullanamamıştır." görüşünü dile getirdi.

KÖİ projelerinin, finans problemi olmadığı için çok kısa sürede bitirildiğinin altını çizen Karaismaoğlu, "Çanakkale Köprüsü yandaş dediniz, Allahınızı severseniz Koreliler mi yandaş? Burada çalışan müteahhidin bir tanesi de CHP eski milletvekili. 5 diye bir şey tutturdunuz, KÖİ projelerinde 30'un üzerinde müteahhit var. Bakanlığımızla iş yapan 500 müteahhit var. Kendinize iyi bakın, aynaya bakın." dedi.

Karaismailoğlu, önümüzdeki hafta perşembe günü Kayseri'de olacaklarını ve Kayseri'nin de hak ettiği hızlı trene kavuşacağını söyledi.

Sorumluluklarının farkında olduklarını söyleyen Karaismailoğlu, "Kullandığımız paranın milletimizin parası olduğunu çok iyi biliyoruz. Attığımız her adımı on kere düşünüyoruz, vatandaşlarımız müsterih olsun. Yaptığımız her iş planlı ve uzun soluklu bir mastır planının ürünüdür." diye konuştu.

Günümüzde en iyi #yatırım aracı sizce nedir? — Haberler (@Haberler) December 11, 2021

AA / Buket Güven - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet