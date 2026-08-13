Balkondan düşen 64 yaşındaki yaşlı kadın hayatını kaybetti
Zonguldak'ta 2'nci kattaki dairede balkon demirine yaslanırken dengesini kaybedip düşen 64 yaşındaki Şerif Temel, hayatını kaybetti. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.
- Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Danişmentli köyünde 64 yaşındaki Şerif Temel, evinin ikinci katındaki balkonda demir korkuluklara yaslanırken dengesini kaybederek beton zemine düştü.
- Ağır yaralanan Temel, Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılmasına rağmen doktorların tüm müdahalesine karşın hayatını kaybetti.
- Yaşlı kadının balkondan düşme anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı ve olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde evinin balkonunda bulunan demirlere yaslanan 64 yaşındaki Şerif temel birden dengesini kaybetti. İkinci kattan beton zemine düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.
BETON ZEMİNE DÜŞTÜ
Olay, dün Ereğli ilçesine bağlı Danişmentli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 katlı evinin balkonunda bulunan demir korkuluklara yaslanan 64 yaşındaki Şerif Temel, bir anda dengesini kaybetti. Korkulukların üzerinden beton zemine düşen yaşlı kadın ağır yaralandı.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese hızla sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Temel, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Talihsiz kadın, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
DÜŞME ANI KAMERADA
Yaşlı kadının balkondan düşerek can verdiği feci anlar ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Temel'in balkonda demirlere yaslandığı sırada bir anda dengesini kaybederek aşağı düştüğü anlar yer aldı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.