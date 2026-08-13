Balkondan düşen 64 yaşındaki yaşlı kadın hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde evinin balkonunda bulunan demirlere yaslanan 64 yaşındaki Şerif temel birden dengesini kaybetti. İkinci kattan beton zemine düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

BETON ZEMİNE DÜŞTÜ

Olay, dün Ereğli ilçesine bağlı Danişmentli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 katlı evinin balkonunda bulunan demir korkuluklara yaslanan 64 yaşındaki Şerif Temel, bir anda dengesini kaybetti. Korkulukların üzerinden beton zemine düşen yaşlı kadın ağır yaralandı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese hızla sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Temel, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Talihsiz kadın, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

DÜŞME ANI KAMERADA

Yaşlı kadının balkondan düşerek can verdiği feci anlar ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Temel'in balkonda demirlere yaslandığı sırada bir anda dengesini kaybederek aşağı düştüğü anlar yer aldı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı