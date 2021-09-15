Son dakika haber | Bakan Gül, Gürcistan Başbakanı Garibashvili ile görüştü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Bakan Gül, Gürcistan Başbakanı Garibashvili ile görüştü

İhlas Haber Ajansı / İlkin Hüseynov - Haberler | Güncel

Son dakika haber: - Bakan Gül, Gürcistan Başbakanı Garibashvili ile görüştü Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gürcistan ziyareti kapsamında Başbakan Irakli Garibashvili ile görüştü.

- Bakan Gül, Gürcistan Başbakanı Garibashvili ile görüştü

TİFLİS - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gürcistan ziyareti kapsamında Başbakan Irakli Garibashvili ile görüştü.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gürcistan'a düzenlediği ilk resmi ziyareti kapsamında geldiği Tiflis'te temaslarına devam ediyor. Gürcü mevkidaşı Rati Bregadze ile bir araya gelen Bakan Gül, daha sonra Gürcistan Başbakanı Irakli Garibashvili ile görüştü. "Bölgedeki olayların gelişimi ve yeni gerçeklik göz önüne alındığında güvenlik, istikrar ve sürdürülebilir kalkınmayı ilerletmenin tek yolu komşu ülkelerle etkin işbirliği" diyen Başbakan Garibashvili, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın arttırılması noktasında hazır olduklarını söyledi. Başbakan İrakli Garibaşvili, Türkiye'nin Gürcistan'ın egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve Avrupa-Atlantik entegrasyonuna verdiği destek için teşekkür ederken, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik işbirliğinin derinleştirilmesinin bir öncelik olduğuna dikkat çekti.

Bakan Gül ise, "Türkiye'ye yakın zamanda yaptığınız ziyaret Türkiye-Gürcistan arasındaki dostluğu daha da güçlendirdi" dedi.

Görüşmeye Adalet Bakan Yardımcısı Yakuf Moğul, TBMM Gürcü-Türk Dostluk Grubu Başkanı Halil Etiemez, Türkiye'nin Gürcistan Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan ve Gürcistan Adalet Bakanı Rati Bregadze de katıldı.

Son dakika haber | Bakan Gül, Gürcistan Başbakanı Garibashvili ile görüştü

Son dakika haber | Bakan Gül, Gürcistan Başbakanı Garibashvili ile görüştü

Son dakika haber | Bakan Gül, Gürcistan Başbakanı Garibashvili ile görüştü

Son dakika haber | Bakan Gül, Gürcistan Başbakanı Garibashvili ile görüştü
İhlas Haber Ajansı / İlkin Hüseynov - Son Dakika Haberleri
Milli Eğitim Şurası, 7 yıl sonra ilk kez toplanıyor! Gündemde 3 önemli konu var

Milli Eğitim Şurası, 7 yıl sonra ilk kez toplanıyor! Gündemde 3 önemli konu var

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Tunç Soyer Meral Akşener Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Gökhan Çıra Bensu Soral Eser Yenenler
Spor Diego Ali Koç Arda Turan Okan Buruk Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Vladimir Putin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haber | Bakan Gül, Gürcistan Başbakanı Garibashvili ile görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.09.2021 16:55:02. #1.17#