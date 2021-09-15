- Bakan Gül, Gürcistan Başbakanı Garibashvili ile görüştü

TİFLİS - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gürcistan ziyareti kapsamında Başbakan Irakli Garibashvili ile görüştü.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gürcistan'a düzenlediği ilk resmi ziyareti kapsamında geldiği Tiflis'te temaslarına devam ediyor. Gürcü mevkidaşı Rati Bregadze ile bir araya gelen Bakan Gül, daha sonra Gürcistan Başbakanı Irakli Garibashvili ile görüştü. "Bölgedeki olayların gelişimi ve yeni gerçeklik göz önüne alındığında güvenlik, istikrar ve sürdürülebilir kalkınmayı ilerletmenin tek yolu komşu ülkelerle etkin işbirliği" diyen Başbakan Garibashvili, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın arttırılması noktasında hazır olduklarını söyledi. Başbakan İrakli Garibaşvili, Türkiye'nin Gürcistan'ın egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve Avrupa-Atlantik entegrasyonuna verdiği destek için teşekkür ederken, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik işbirliğinin derinleştirilmesinin bir öncelik olduğuna dikkat çekti.

Bakan Gül ise, "Türkiye'ye yakın zamanda yaptığınız ziyaret Türkiye-Gürcistan arasındaki dostluğu daha da güçlendirdi" dedi.

Görüşmeye Adalet Bakan Yardımcısı Yakuf Moğul, TBMM Gürcü-Türk Dostluk Grubu Başkanı Halil Etiemez, Türkiye'nin Gürcistan Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan ve Gürcistan Adalet Bakanı Rati Bregadze de katıldı.