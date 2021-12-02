Son Dakika: PKK'nın sözde üst yöneticilerinden Duran Kalkan'ın koruması Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi - Haberler
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Son Dakika: PKK'nın sözde üst yöneticilerinden Duran Kalkan'ın koruması Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Güncel

Son dakika: Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak MİT, PKK'nın sözde üst düzey sorumlularından Duran Kalkan'ın korumalığını yapan Emrah Adıgüzel'i Türkiye'ye getirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri içeride ve dışarıda terörü bitirmek adına mücadelesine devam ederken, terörle mücadeleden iyi haberler de gelmeye devam ediyor. PKK elebaşı Öcalan'ın 'benim yerime geçecek kişi' dediği PKK'nın kurucularından terörist Ali Haydar Kaytan'ın öldürülmesinin ardından dün de 2015'teki çukur eylemlerinin planlayıcılarından PKK/KCK'lı terörist Renas Ermeğan ile Nevzat Durmuş etkisiz hale getirilmişti. Tsk ve MİT'in terörü sıfıra indirmek adına yürüttüğü operasyonlarda yeni bir gelişme daha yaşandı.

KALKAN'IN KORUMASI TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

MİT'in operasyonuyla PKK/KCK'lı terörist Pervin Arslan ile örgütün sözde üst düzey sorumlularından Duran Kalkan'ın korumalığını yapan Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi.

ÖNEMLİ BİR GELİŞME OLARAK GÖRÜLÜYOR

Duran Kalkan'ın korumalığını yapan Adıgüzel'in Türkiye'ye getirilmesi, artık örgüt yöneticilerinin yakalanmasına iyice yaklaşıldığını gösteriyor. Güvenlik otoriteleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın adım adım PKK'nın beynini çökertmeye doğru gittiğini ifade ediyor.

Son Dakika: PKK'nın sözde üst yöneticilerinden Duran Kalkan'ın koruması Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi

Son Dakika: PKK'nın sözde üst yöneticilerinden Duran Kalkan'ın koruması Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri! PKKKCK'lı 2 terörist MİT'in operasyonuyla Türkiye'ye getirildi

Son dakika haberleri! PKK/KCK'lı 2 terörist MİT'in operasyonuyla Türkiye'ye getirildi

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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Yorumlar (4)
Kimbel:Yaşadığın ülkenin kimliğini taşıdın vatanına ihanet edenlerin birde Türk ismi takmaları çok acı bir olay böylelerini idam edeceksin bu ülkeyi sevmek zorunda değilsin defol git gittiğin ülke sana aynı muameleyi uygulayacaktır artık bıktık bu teröristlerden iyiki ülkemizde askerimiz var allah yardımcınız olsun Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
duyarlı vatandaş:TİPE BAK POZA BAK ALLAHIM YARRABİ Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır
Yusuf Açıkyıldız:Bre Gafiller, Bre Akıllanmaz zavallılar, Beyinsizler. Hiç örnek almaz mısınız, hiç , bir gün bize de sıra gelecek diye korkmaz mısınız. Türk Devleti affetmez, vakti zamanı gelince gereğini yapar. Bir gece ansızın sizi böyle alır, paketler, Türkiye ye getirir.. Vatanıma göz dikenlerin, el uzatanların elleri kurusun, gözleri çıksın.... Her iki Dünyada da Kahru Perişan Olsunlar. Amin. Cevap Yaz 0 5 Yayından Kaldır
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