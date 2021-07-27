Son Dakika: Pençe Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 2 askerimiz şehit oldu

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Son dakika: Pençe Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada iki askerimiz şehit oldu, bir askerimiz yaralandı, bir terörist de etkisiz hale getirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyi Harkurk bölgesinde gerçekleştirilen Pençe Harekatı bölgesinde bugün arama tarama faaliyeti sırasında teröristlerle temas sağlandığı aktarıldı.

İKİ ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU, BİR ASKERİMİZ YARALANDI

Çıkan çatışmada iki askerin şehit olduğu, bir askerin ise yaralandığı ve hastaneye sevk edildiği ifade edildi.

BİR TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Açıklamada ayrıca bahse konu çatışmada bölücü terör örgütü mensubu bir teröristin de etkisiz hale getirildiği belirtildi.

"MİLLETİMİZE BAŞSAĞLIĞI VE SABIR DİLERİZ"

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar dileriz." ifadesi kullanıldı.



