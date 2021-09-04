Son dakika... 'Olba Kültür Yolları Projesi'nde yöresel ürün stantları açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... 'Olba Kültür Yolları Projesi'nde yöresel ürün stantları açıldı

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Yıldız - Haberler | Kültür Sanat

Son dakika haber... 'Olba Kültür Yolları Projesi'nde yöresel ürün stantları açıldı Tamamlanan projenin devamlılığı çeşitli etkinliklerle sağlanıyor 2 gün süren etkinliklerde yöresel ürün stantları açıldı, akademisyenler Yörüklerin yaşamıyla ilgili bilgi alışverişinde bulundu Mersin'in Erdemli ilçesinde 2 yıl...

'Olba Kültür Yolları Projesi'nde yöresel ürün stantları açıldı

Tamamlanan projenin devamlılığı çeşitli etkinliklerle sağlanıyor

2 gün süren etkinliklerde yöresel ürün stantları açıldı, akademisyenler Yörüklerin yaşamıyla ilgili bilgi alışverişinde bulundu

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde 2 yıl uygulanan ve tamamlanan, Ardahan'da gerçekleştirilen "Türkiye Şehir Ödülleri"nde ise yılın en başarılı turizm projesi seçilen 'Olba Kültür Yolları' projesinin devamlılığını sağlamak amacıyla Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası, 2 gün süren bir etkinlik gerçekleştirdi.

Etkinliğin ilk gününde Toroslar'da göçer kültürünün mirası olan yerel üretim ve gıdalar, beşeri miraslar, kırsal mimari, yaşam alanları, ekoloji ve biyoçeşitlilik konuları irdelendi. Etkinliğin 2. gününde ise Slow Food Derneği işbirliği ile yöresel tatlar ve ürünleri içeren stantlar açıldı. Stantlarda ise tescilli Erdemli muzu, kütükte karakovan balı gibi yöreye özgü gıdalara da yer verildi.

Yapılan etkinlikle ilgili bilgi veren Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Orhan Sarı, "Olba Kültür Yolları projesini 2 yıl uyguladık ve bitirdik. Projenin devamı kapsamında da 2 gün süren bir etkinlik gerçekleştirdik. Bugün burada Slow Food Derneği ile birlikte yöremizin ürünlerini tanıtmak, yöremizi tekrar insanlara hatırlatmak amacıyla bir etkinlik düzenledik. Yöresel tatları içeren stantlar açtık. Dün de Güzeloluk'taydık, köylülerle söyleşi yaptık, projemizi anlattık ve proje kapsamında 'Göçer Kültürü'nün mahiyeti ve inceliklerini anlattık. Köylülerimizle sohbet ettik. Önümüzdeki yıllarda da bu etkinliği daha geniş kapsamlı düzenleyerek buraya kültürel ve turizm anlamında bir katkı sunmayı düşünüyoruz" dedi.

Slow Food Temsilcisi Yasmina Lokmanoğlu da "Dünya artık biraz yavaşlasın, endüstriyel tarım bitsin, onun yerine küçük üretici, küçük çiftçi kazansın. ve bunlar doğal yöntemlerle ve geleneksel yöntemlerle yetişsin. Plastik kullanılmasın. Çevredeki biyoçeşitlilik döngüsü devam etsin. Slow Food akımının felsefesi budur. Biz bu projeyi, Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası ve Mersin Üniversitesiyle yaptık. Burası tarihi Olba yolu. Yani Yörüklerin göç için kullandıkları yol üzerinde. Etkinliği burada yapmamızın sebebi buraya dikkat çekmek istememiz. Burayı turizme kazandırmak istiyoruz, yerli turizme" diye konuştu.

Akpınar Mahallesi Muhtarı Mehmet Serin ise "2 yıldır Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası, Mersin Üniversitesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Olba Kültür Yolları' projesinin bir üyesiyiz. Orada mahallemi tanıtmak, bölgemizi tanıtmak için çaba harcıyoruz. Bu proje bugün meyve verdi. Slow Food Derneğinin kurmuş olduğu yöresel ürün pazarı bugün burada. Yöremizde ayrıca trekking, dağ bisikleti, yamaç paraşütü gibi sportif imkanlarımız da var. Kısacası Akpınar, yayla kültürünün en iyi yaşandığı, ardıç ve sedir ağaçlarıyla kaplı yerlerden biri. Herkesi yöremize bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Son dakika... 'Olba Kültür Yolları Projesi'nde yöresel ürün stantları açıldı
Son dakika... 'Olba Kültür Yolları Projesi'nde yöresel ürün stantları açıldı
Son dakika... 'Olba Kültür Yolları Projesi'nde yöresel ürün stantları açıldı
Son dakika... 'Olba Kültür Yolları Projesi'nde yöresel ürün stantları açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Tanju Özcan Emine Erdoğan Aliya İzzetbegoviç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Demet Şener Derya Şensoy
Spor Cristiano Mesut Özil Alper Yılmaz Sergen Yalçın Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika... 'Olba Kültür Yolları Projesi'nde yöresel ürün stantları açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.9.2021 13:20:42. #1.16#

title