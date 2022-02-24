Son Dakika! NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'ten Rusya'ya tehdit: Askerlerimiz ve 100 savaş uçağı hazır bekliyor

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde günden güne artan gerilim sonucunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tarihi bir konuşma yaparak Donetsk ve Lugansk'ı resmen tanıdığını açıkladı. Putin, bu sabah da Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Operasyonun başlamasının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ise ülke topraklarını savunacaklarını açıklayıp sıkıyönetim ilan etti. Rus ordusunun saldırılarına karşılık vereceklerini belirtti. Yetkililer, Ukrayna askerinin 50 Rus askerini öldürüldüğünü ve 6 Rus uçağının düşürüldüğünü açıkladı.

NATO'DAN YENİ AÇIKLAMADA: UÇAKLARIMIZ HAZIR BEKLİYOR

İki ülke arasında başlayan savaş sonrası NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Stoltenberg, "NATO'nun kuvvetleri gerekli durumlarda harekete geçecektir. Rusya'nın askeri yığınağına karşı karada, denizde ve havada biz de askeri güçlerimizi hazırladık. Askerlerimiz ve 100 savaş uçağı hazır bekliyor" ifadelerini kullandı.

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