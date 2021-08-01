Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı, tahliye çalışmalarına destek vermek amacıyla iki çıkarma gemisini Marmaris'e sevk etti

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı, vatandaşların denizden tahliye edilmesine destek vermek amacıyla iki çıkarma gemisini alevlerin esir aldığı Marmaris'in Turunç mahallesi açıklarına sevk etti.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Marmaris'te devam eden orman yangını dolayısıyla Turunç Mahallesinde yaşayan vatandaşlarımızın denizden tahliye edilmesine destek olmak üzere Aksaz Deniz Üs Komutanlığımızdaki iki çıkarma gemimiz bölgeye sevk edildi. Gemilerimiz ihtiyaç halinde tahliyeye destek sağlayacak" denildi.

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