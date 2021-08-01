Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı, tahliye çalışmalarına destek vermek amacıyla iki çıkarma gemisini Marmaris'e sevk etti
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Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı, tahliye çalışmalarına destek vermek amacıyla iki çıkarma gemisini Marmaris'e sevk etti

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Güncel

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı, vatandaşların denizden tahliye edilmesine destek vermek amacıyla iki çıkarma gemisini alevlerin esir aldığı Marmaris'in Turunç mahallesi açıklarına sevk etti.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Marmaris'te devam eden orman yangını dolayısıyla Turunç Mahallesinde yaşayan vatandaşlarımızın denizden tahliye edilmesine destek olmak üzere Aksaz Deniz Üs Komutanlığımızdaki iki çıkarma gemimiz bölgeye sevk edildi. Gemilerimiz ihtiyaç halinde tahliyeye destek sağlayacak" denildi.

Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı, tahliye çalışmalarına destek vermek amacıyla iki çıkarma gemisini Marmaris'e sevk etti
Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı, tahliye çalışmalarına destek vermek amacıyla iki çıkarma gemisini Marmaris'e sevk etti
Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı, tahliye çalışmalarına destek vermek amacıyla iki çıkarma gemisini Marmaris'e sevk etti
Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı, tahliye çalışmalarına destek vermek amacıyla iki çıkarma gemisini Marmaris'e sevk etti

Ayrıntılar geliyor...

Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı, tahliye çalışmalarına destek vermek amacıyla iki çıkarma gemisini Marmaris'e sevk etti
Son dakika gündem: Marmaris ve Manavgat'taki yangın uzaydan görüntülendi
Son dakika gündem: Marmaris ve Manavgat'taki yangın uzaydan görüntülendi
Korku dolu gözlerle yangını izlediler
Korku dolu gözlerle yangını izlediler
Servet Uzun
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Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı, tahliye çalışmalarına destek vermek amacıyla iki çıkarma gemisini Marmaris'e sevk etti - Haberler
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