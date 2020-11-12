Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Akar: Türkiye Karabağ anlaşmasında hem masada hem sahada

Son dakika! Milli Savunma Bakanı Akar, Türkiye'yi Karabağ anlaşmasında masa dışına itmeye çalışan Rusya'ya mesaj göndererek "Türkiye, Karabağ anlaşmasında hem masada hem sahada. Orada herhangi bir oldubitti söz konusu değil" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya'nın sık sık Türkiye'yi masa dışına itmeye çalıştığı Karabağ'daki anlaşmayla ilgili olarak Kremlin yönetimine net mesajlar verdi. Akar, "Yarın Rusya'dan geniş bir heyet geliyor. Taktik ve teknik olarak, kim nerede duracak, kim ne yapacak bunlar konuşulacak. Türkiye orada nerede? Türkiye işin dibinde. Hem masada hem sahada. Orada herhangi bir oldubitti söz konusu değil" dedi.

"YARIN RUSYA'DAN HEYET GELECEK"

Akar ayrıca yarın Rusya'dan bir ekibin geleceğini belirterek "Yarın Rusya'dan geniş bir heyet gelecek. Taktik, teknik olarak kim nerede duracak bunlar konuşulacak. En sonunda ne istiyoruz; ateşkesin kalıcı olması, istikrarın sağlanması, barışın sağlanması, hudutların açıklaması, refahın yayılması." ifadelerini kullandı.

LAVROV, "TÜRKİYE KARABAĞ'A GİRMEYECEK" DEMİŞTİ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, düzenlediği basın toplantısında Dağlık Karabağ'daki durumun izlenmesi için bir Rus-Türk gözlem merkezi oluşturulacağını doğruladı. Lavrov, bu merkezin uzaktan insansız hava araçları ile denetim yapacağını ve Türk gözlemcilerin Dağlık Karabağ'a girmeyeceğini söyledi.

Sergey Lavrov, "Merkez, İHA'lar ve sahadaki özellikle de tüm temas hattındaki durumu tespit etme imkanı sunan diğer teknolojiler de dahil teknik objektif izleme araçlarını kullanarak uzaktan çalışacak ve hangi tarafın ateşkese uyduğunu, hangisinin ateşkesin ve tüm askeri faaliyetlerin koşullarını ihlal ettiğini belirleyecek" dedi.

Lavrov açıklamasında, Türk gözlemcilerin hareket alanının ortak gözlem merkezi için belirlenecek Azerbaycan topraklarındaki alanla sınırlı olacağını ve bu merkezin Dağlık Karabağ'da çatışmaların yaşandığı bölgeye uzak bir noktada bulunacağını belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı, Türk barış gücü birliklerinin Dağlık Karabağ'a girmemesi konusunun 10 Kasım günü Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderleri tarafından imzalanan anlaşma metninde açık şekilde yer aldığını da söyledi.

ERDOĞAN, "TÜRKİYE BARIŞ GÜCÜNDE YER ALACAK" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Salı günü AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Türkiye, anlaşmanın uygulanmasını gözetmek ve denetlemek üzere bölgede kurulacak ortak barış gücünde, Rusya ile birlikte yer alacaktır" demişti.