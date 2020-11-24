Son Dakika! Türk gemisinde yapılan hukuksuz aramaya Bakan Akar'dan sert tepki: İrini Harekatı başlangıcından beri sakat doğmuş bir harekat
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Son Dakika! Türk gemisinde yapılan hukuksuz aramaya Bakan Akar'dan sert tepki: İrini Harekatı başlangıcından beri sakat doğmuş bir harekat

24.11.2020 15:34 | Son Güncelleme: 24.11.2020 15:51

Son dakika! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Akdeniz'de Türk gemisinde yapılan hukuk dışı aramayla ilgili açıklamada bulundu. Akar, "İrini Harekatı başlangıcından beri sakat doğmuş bir harekat. Uluslararası hukuk tarafından sağlam temellere dayanmıyor" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Akar, Türk gemisinde yapılan hukuk dışı aramaya ilişkin konuştu. Akar, "İrini Harekatı başlangıcından beri sakat doğmuş bir harekat. Uluslararası hukuk tarafından sağlam temellere dayanmıyor" ifadelerine yer verdi.

"YANLIŞ YAPILMIŞTIR"

Bazı gerçeklerin çarpıtıldığını belirten Akar, "Olay tamamen uluslararası hukuka aykırı, teamüllere aykırı şekilde icra edilmiş, yanlış yapılmıştır. Maalesef müttefiklerimizin açıklamaları tam olarak gerçeği yansıtmamakta, bazı gerçekler çarpıtılmaktadır" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

Son Dakika! Türk gemisinde yapılan hukuksuz aramaya Bakan Akar'dan sert tepki: İrini Harekatı başlangıcından beri sakat doğmuş bir harekat
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