Son Dakika! Türk gemisinde yapılan hukuksuz aramaya Bakan Akar'dan sert tepki: İrini Harekatı başlangıcından beri sakat doğmuş bir harekat

Son dakika! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Akdeniz'de Türk gemisinde yapılan hukuk dışı aramayla ilgili açıklamada bulundu. Akar, "İrini Harekatı başlangıcından beri sakat doğmuş bir harekat. Uluslararası hukuk tarafından sağlam temellere dayanmıyor" ifadelerini kullandı.