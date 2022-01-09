Son Dakika! Bakan Akar'dan 3 askerimizin şehit olduğu saldırıyla ilgili açıklama: Nereye kaçarlarsa kaçsınlar hainleri bulacağız - Haberler
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Son Dakika! Bakan Akar'dan 3 askerimizin şehit olduğu saldırıyla ilgili açıklama: Nereye kaçarlarsa kaçsınlar hainleri bulacağız

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel

Son dakika! Sarıkamış şehitlerini anma yürüyüşünde konuşan Milli Savunma Bakanı Akar, dün Şanlıurfa sınırında 3 askerimizin şehit olduğu patlamayla ilgili açıklamalarda bulundu. Akar, "Şehitlerimizin kanını da yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar hainleri bulacağız." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşüne katıldı. Burada bir açıklama yapan Akar'ın gündeminde, dün Akçakale Hudut hattında askeri araç geçişi sırasında teröristlerce döşenen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 3 askerimiz vardı.

Son Dakika! Bakan Akar'dan 3 askerimizin şehit olduğu saldırıyla ilgili açıklama: Nereye kaçarlarsa kaçsınlar hainleri bulacağız

"FAALİYETLERİMİZ AYNI KARARLILIKLA DEVAM EDECEK"

Akar, "Saldırının hemen ardından gerekli operasyonlar başlatıldı. PKK/YPG hedefleri güçlü bir şekilde vuruldu, vurulmakta. İlk belirlemelere göre, istihbarat kaynaklarından aldığımız bilgiye göre, 12 terörist etkisiz hale getirildi. Cezalandırma operasyonlarımız devam ediyor. Bu sayının artacağını değerlendiriyoruz. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar hainleri, teröristleri bulacağız. Hiçbir zaman şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmadık, bırakmayacağız." dedi.

Son Dakika! Bakan Akar'dan 3 askerimizin şehit olduğu saldırıyla ilgili açıklama: Nereye kaçarlarsa kaçsınlar hainleri bulacağız

"TARİHTEKİ OLAYLARDAN DERS ÇIKARMAMIZ LAZIM"

Sarıkamış şehitlerini de anan Bakan, sözlerine şöyle devam etti: "Bugün kuvvet komutanlarımız ve çok değerli vatandaşlarımızla beraber 107 yıl önce yaşanan destanı, olayı hatırlamak üzere toplanmış bulunuyoruz. Burada gerçekten çok önemli bir atmosfer var. Biz de burada vatanı için milleti için gözünü kırpmadan hayatını ortaya koyan şehitlerimizi anmak üzere toplandık. Son derece duygulu bir an yaşıyoruz. Tarihteki olaylardan ders çıkarmamız lazım. Biz de gerçekten sınır ötesinde yaptığımız bütün operasyonlarda bu ruhla vatanımıza hizmet etmek için elimizden geldiğince yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Dileğimiz bu ruhun tüm gençliğe yayılması. Şehitlerimizi bir kez daha anıyorum."

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber! Akçakale sınır hattındaki terör saldırısı

Son dakika haber! Akçakale sınır hattındaki terör saldırısı

 Akçakale sınır hattında 12 terörist etkisiz hale getirildi

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Yorumlar (3)
ahmet say:başka bir hükümet olsaydı bu ülkede ülke terör yuvası olmuştu Cevap Yaz 9 9 Yayından Kaldır
SERKAN ÖZDEMİR:bizim binlerce sehidimiz olsa dahi terörüs biri eline beyaz bayrak alıp teslim olmak istiyorum dediginde canı dokunulmuyor , terörrislerin son kursunu bitene kadar askerimize sıkıyorlar taki kursunları bitene kadar amerika rusya israil ve diger ü lkeler kesinlikle vatan hainlerini terörüsleri hic acımadan gebertiyorlar , herkezin bir lafı vardı acırsan acınacak hale geliyrsun Cevap Yaz 7 8 Yayından Kaldır
Erdoğan uslu :Dağdakileri artık teslim olma fırsatı vermeyin. 3 Ay müddet tanıyın teslim olsunlar teslim olmazlarsa dur mur yok direk öldür emri verin askerimize. Ozaman onlara korku basar istediklerini yapamazlar. Can değerlidir. TÜRK ün Merhametinden faydalanmalarina izin vermeyin öldüremez demesinler. Benim Mehmet cigim öleceğine pkk kalleş teröristler ölsün. Cevap Yaz 3 16 Yayından Kaldır
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