Son dakika haberi: Bakan Özer Türk Konseyi 6. Eğitim Bakanları Toplantısı'nda konuştu

Türk Konseyi 6. Eğitim Bakanları Toplantısı ve Uluslararası Türk Akademisi Bilim Kurulu 4. Toplantısı Milli Eğitim Bakanlığının ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleşti. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in ev sahipliğinde yapılan toplantıya, Kazakistan Eğitim ve Bilim Bakanı Askhat Aimagambetov, Azerbaycan Eğitim Bakanı Emin Amrullayev, Kırgızistan Eğitim ve Bilim Bakanı Bolotbek Kupeshev, Özbekistan Halk Eğitimi Bakan Yardımcısı Temurjon Komilov, Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Darkhan Kydyrali ve Macaristan İstanbul Başkonsolosu Laszlo Keller katıldı.

"TÜRK ÜNİVERSİTELER BİRLİĞİNE ÜYE ÜLKE SAYISI 30'A YÜKSELDİ"

"Ortak çaba ortak vizyon ve ortak hayallerin eseri olan Türk konseyi aynı zamanda müşterek bir idealin de sembolüdür. Bugün bizleri bir araya getiren sadece dilimiz, tarihimiz, coğrafyamız, kültürümüz değil aynı zamanda müreffeh bir geleceği hep birlikte inşa etme arzusu ve irademizdir. Türk Konseyi bünyesinde gerçekleştirilen öğrenci değişim programı, kardeş okul programı, öğretmen uzman değişim programı ve yükseköğretime yönelik Orhun değişim programıyla öğrencilerimizle öğretim personelimiz arasında sadece bilgi ve deneyim paylaşılmayacak aynı zamanda halklarımız arasında kültürel bağlar da geliştirilecek ve güçlendirilecektir. Türk akademisi ofisinde hazırlanan ortak Türk tarihi kitabı ve hazırlık çalışmaları devam eden ortak Türk edebiyatı ve Türk dünyası coğrafyası kitapları gençlerimizin tarihini daha iyi tanımalarına, anlamalarına ve kültürel bağlar oluşturmalarına fayda sağlayacaktır. Bu vesileyle üye ülkeler arasında bilim ve eğitim alanlarında koordinasyon iş birliği ve araştırma faaliyetlerini sürdüren bilimsel yayınlar yapan ve uluslararası ortaklıklarla konferanslar sayesinde Türk dünyasının bilimsel hazinesinin dünya çapında tanıtımına katkıda bulunan Türk akademisini tebrik ediyorum. Yükseköğretim alanında iş birliği gerçekleştirmek adına 2013 yılında kurulan Türkiye Üniversiteler Birliğine üye olan ülkelerin sayısı 30'a yükselmiş bulunmaktadır. Birliğe üye üniversite sayısının artması üniversiteler arasında iş birliği olanaklarının artması, çeşitlendirilmesi ve işbirliklerinin kapsamının genişletilmesini temenni ediyorum. Sadece ortaöğretim ve yükseköğretim kademesinde değil ilköğretim ve okul öncesi eğitim döneminde de çocuklarımıza kültürümüzü ve değerlerimizi kazandırmalıyız. Umut ediyorum ki eğitim alanındaki iş birliğimiz gençlerimizi öz kimliğini bilen kültür değerlerinin farkında olan geleneklerine ve tarihlerine bağlı bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunacaktır"