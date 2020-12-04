Son Dakika! MHP Genel Başkanı Bahçeli: Orduya satılmış demek bir defa vatana ihanettir

Son dakika! MHP Genel Başkanı Bahçeli, katıldığı bir programda TSK için "Devletin ordusu Katar'a satılmış" diyen CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'a tepki gösterdi. Bahçeli, "Orduya satılmış demek bir defa vatana ihanettir. Hiç kimse bu katıksız ihanete demokrasi maskesi takmasın, ifade özgürlüğü bahanesiyle üzerini örtmeye kalkışmasın" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, konuk olduğu bir televizyon programında TSK için "Devletin ordusu Katar'a satılmış" ifadesini kullanan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'a sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

"AÇIKÇA ORDUYA HAKARET ETTİ"

CHP'li Ali Mahir Başarır'ın Türk ordusuna alenen hakaret ettiğini ve Katar'a satıldığını açıkça ifade ettiğini belirten Bahçeli, "Bu programda kimin ne söylediği, nasıl bir duruş gösterdiği bilinmektedir. Moderatör, Türk ordusuna 'Satılmış' diyen işbirlikçi CHP'liye beklenen itirazı yapamamış, cılız ifadelerle durumu geçiştirmiştir. Hatta çarpıcı bir ifade diyerek tartışmaya istikamet çizmiştir" dedi.

"TSK'YA SATILMIŞ DEMEK VATANA İHANETTİR"

"Orduya satılmış demek bir defa vatana ihanettir" diyen MHP lideri, "Hiç kimse bu katıksız ihanete demokrasi maskesi takmasın, ifade özgürlüğü bahanesiyle üzerini örtmeye kalkışmasın. Zehirli mızrak çuvala sığmıyor. Orduya satılmış diyen sapkınlığın faili, satılmışlığın figüranıdır. Mesele budur" ifadelerini kullandı.

"ORDUYA HAKARETLER SIRALANIRKEN SES ÇIKARMADILAR"

Bahçeli, paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı:

"CHP milletvekili tarafından orduya düşmanlık yapıldığı an ve esnada programa hemen ara verilebilirdi, moderatör tarafından muhatap şahıstan özür dilemesi ısrarla, inatla ve sabırla istenebilirdi. Ama olmadı, yapılmadı, buna tenezzül bile edilmedi.

Orduya hakaretler bir bir sıralanırken çıtını çıkarmayan şarlatanlar, RTÜK kararından sonra neredeyse karalar bağlamışlar, ağıtlar yakmışlar, özgürlük cambazlığı sahnelemeye başlamışlardır. RTÜK kararına saygı duyulmalıdır. Elbet üst kurulun kararına karşı yargı yolu açıktır.

"ORDUYA SATILMIŞ DİYENİ KONUŞMAK YERİNE RTÜK'E SALDIRIYORLAR"

Öyle bir noktaya gelindi ki, tek suçlu, tek kusurlu, tek günahkâr RTÜK gibi takdim, tayin ve teşhir edildi. Bu bir akıl tutulmasıdır. Bu faşist bir dayatmadır. Bu namert bir tertiptir. Orduya satılmış diyeni konuşan yok, ancak RTÜK'e saldıran pek çok! Çarpıklık işte buradadır.

Zannederseniz basın ve haber alma özgürlüğünün güvenlik duvarları yıkılmış, sanki ülkemiz karanlık bir çıkmaza hapsolmuş, reform umutları çuvallamıştır. Orduya satılmış diyenleri görmeyen; bu şerefsizliğe itiraz etmeyen bana göre ne hukuktan ne de milli haysiyetten bahsetsin.

CHP LİDERİ KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA SERT TEPKİ

Bir konunun yalnızca bir tarafını görmek veya göstermek, hiçbir şey görmemek, görememektir. Kahraman Türk ordusuna satılmış diyenlerin rezaleti ortalık yerde duruyorken, özgürlük gitti gidiyor çığlıkları atanlar Türkiye'nin karşında mevzilenmiş iç işgal ve zillet cephesidir.

CHP Genel Başkanı'nın orduya hakareti görmezden gelip müstevli postacısı milletvekilini savunması, kiralık kalem sahiplerinin RTÜK Kararı'nı 'Tek seslilik, demokrasi ayıbı, sopa gösterilmesi, reform inancını sarstı, hakaret' gibi ifadelerle eleştirmeleri zalimlerin fermanıdır.

Şerefli ve kahraman Türk ordusuna satılmış diyenleri unutmayacağız, bu iğrençliğe paravanlık ve payandalık yapanları unutturmayacağız. Demokrasinin ardına saklanıp Türkiye'yi devirmeye azmetmiş kan içici kenelere, önemle ifade ediyorum ki, müsaade etmeyeceğiz. Bu hesabı soracağız."