Son Dakika! MHP'den ihraç edilen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Demokrat Parti'ye geçti

Fındık üzerinden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve AK Parti'yi eleştirdiği için disiplin kuruluna sevk edilen MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt partisinden kesin olarak ihraç edilmişti.

Bu gelişmenin ardından bağımsız statüsüne düşen Enginyurt'un uzun bir süredir Demokrat Parti'ye geçeceği iddia ediliyordu.

KONUŞMA YAPIP DEMOKRAT PARTİ'YE GEÇECEK

Bağımsız Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, bugün TBMM'de bir basın toplantısı düzenleyerek Demokrat Parti'ye geçecek. Böylelikle Demokrat Parti'nin TBMM'deki sandalye sayısı ikiye yükselmiş olacak.

Enginyurt yaptığı açıklamada, "Birazdan TBMM'de konuşma yapacağım. Tarihe tanıklık edecek bu konuşmayı seyretmenizi önemle tavsiye ederim" dedi.

Cemal Enginyurt

ENGİNYURT NE DEMİŞTİ?

Enginyurt, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin fındık rekoltesi açıklamasına sert tepki göstermişti. Enginyurt Pakdemirli'nin rekolteyi beklenenden yüksek açıkladığını savunmuş ve AK Parti'nin MHP'yi yok saydığını dile getirmişti.

Enginyurt şu sözleri kullanmıştı:

"Tarım bakanı ne istiyorsun sen bizden? Niye davet etmiyorsun bizi? AK Partililer niye çağırmıyorsunuz bizi. Ne yaptık size? Muhafet mi ettik? Her yerde savunuyoruz, her yerde anlatıyoruz. Cumhur İttifakı'ndan başka bir şey söylemiyoruz. Biz her söze başladığımızda Sayın Cumhurbaşkanı diye başlıyoruz. Ama bu arkadaşlar bizi yok sayıyorlar. Her yerde yok sayıyorlar. Belediyelerde, sokakta, siyasette yok sayıyorlar. En son bugün tarım bakanı… Biz anlatamıyor muyuz projeleri. Muhalefet mi ettik size?"