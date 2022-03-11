Son Dakika! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı: Kar yağışı yarın akşam saatlerinden itibaren etkisini artıracak

Yoğun kar yağışı Megakent'te etkisini sürdürmeye devam ederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika uyarısı geldi. İstanbul'da bu gece ve yarın için yer yer yoğun gök gürültülü kar yağışı uyarısında bulunulan son değerlendirmelerde, vatandaşların ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.

BU GECE VE YARIN İÇİN KRİTİK UYARI

Yağışların pazar günü öğle saatlerine kadar süreceği vurgulanan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; İstanbul'da bu gece ve yarın (Cumartesi ) aralıklı ve yerel olarak kuvvetli kar sağanakları bekleniyor. Cumartesi akşam saatlerinden itibaren Avrupa Yakası ağırlıklı olmak üzere kar yağışlarının etkisini daha da arttıracağı ve yer yer yoğun gök gürültülü kar yağışları görüleceği tahmin ediliyor. Pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.

"ZORUNLU OLMADIKÇA TRAFİĞE ÇIKMAYIN"

Yarın etkisini artırması beklenen kar yağışına ilişkin bir uyarı da İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptı. Afet Koordinasyon Merkezi'nde karla ilgili gelişmeler ve alınan tedbirler konusunda bilgi veren İmamoğlu, "Sabah Meteoroloji ile ilgili bilgi aldığım arkadaşlarımla ifade etmek isterim ki tahminler aslında tam da ifade edildiği biçimde yaşanıyor. Açıkçası bölgesel ani bastıran kar yağışıyla bir anda bir yığılma yaşanıyor. Basın ekspres yolu, TEM bağlantısı ve yine kuzeye doğru devam eden hatta yoğunlaştı sabah. Dönem dönem hafifleme olsa da ani bastıran bir kar yağışıyla, bir anda hiçbir şey yok dediğiniz yolda kar yığınları oluyor. Vatandaşlarımızın iş birliği bizim şu andaki en kritik konumuz. Çok zaruri, zorunlu olmadığı sürece lütfen vatandaşlarımız trafiğe çıkmasınlar. Can sağlığı ambulans, itfaiye gibi bir çok hizmetlerin aksamaması konusunda önceliğin olduğunu ve ona dönük vatandaşlarımızın duyarlı olmaları gerektiğinin altını çizelim" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu.

"EVİNİZDE KALIN"

Başkan İmamoğlu uyarılarına şöyle devam etti: "Cumartesi günü, bu 4-5 günün en yoğun kar yağışının olacağı gün. Dolayısıyla bu hassasiyeti özellikle yarın için gösterin ve evinizde kalın. Araç kullanmayın, toplu taşıma kullanın. Çocuklarımızın ve gençlerimizin bolca kitap okumalarını ve güzel vakit geçirmelerini diliyorum.

"BOĞAZ HATTINDAKİ ULAŞIM DURDU"

Toplu taşıma konusunda daha önce de ifade ettiğimiz gibi; raylı sistemler gece 2'ye kadar, İETT hatlarımız devam ediyor. Gece saat 00.00'a kadar devam edeceğini duyurduğumuz şehir hatlarıyla ilgili ne yazık ki liman başkanlığının özellikle görüş mesafesi ve diğer fırtına hassasiyetlerden dolayı boğaz hattındaki ulaşımı durdurduğunu da buradan beyan edelim. Bir gelişme olursa sizlerle bunu paylaşacağız. Şu anda şehir hatları hizmet veremiyor. Sadece T5 hattımızda Alibeyköy-Eminönü hattında bir kısım özellikle raylardan enerji alan bir hat olduğu için kar yığıntısı oluşan noktalardaki kesintiden ötürü orada bir sıkıntı yaşanıyor. Ama o hatta da İETT'miz otobüs seferlerimiz bu mağduriyeti gidermek için ek seferlerle vatandaşlarımızı destekliyorlar.''