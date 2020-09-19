Son Dakika: Macron Türkçe tweet atıp Türkiye'yi açık mesaj gönderdi Son dakika: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Twiiter hesabından Türkçe bir paylaşım yaparak "İyi niyetli, naiflik olmaksızın sorumlu bir diyaloğu yeniden açalım" ifadelerine yer verdi.

Son zamanlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan çıkışlarıyla dikkatleri üzerine çeken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Twiiter hesabından Türkçe açıklama yaptı.

Paylaşımında diyalog çağrısı yapan Macron, "Ajaccio'da, Türkiye'ye net bir mesaj gönderdik: iyi niyetli, naiflik olmaksızın sorumlu bir diyaloğu yeniden açalım. Bu çağrı bundan böyle Avrupa Parlamentosu'nun da çağrısı. Görünüşe göre de işitilmiş. İlerleyelim" ifadelerini kullandı.

İşte Macron'un o paylaşımı;

"ŞAHSIMLA DAHA ÇOK SIKINTIN OLACAK"

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de petrol ve gaz arama faaliyetleri sırasında Yunanistan'ın yanında aktif rol alan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a Cumhubaşkanı Erdoğan, "Türkiye her şeyden vazgeçerse Fransa, başındaki kifayetsiz muhterisin yol açtığı savrulmalardan kurtulup sağduyulu siyasete mi yönelir?" ifadesi ile sert tepkisini göstermişti. Erdoğan, "Benim Türk halkıyla değil, Erdoğan'la sorunum var" diyen Macron'un sözlerine cevaben de "Sayın Macron, senin şahsımla daha çok sıkıntın olacak" demişti.

"MACRON PROBLEMLERİN ÜZERİNE BENZİN DÖKÜYOR"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Türkiye karşıtı açıklamalarına ilişkin geçtiğimiz günlerde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, cevap vermişti. Türkiye'nin hak ve hukukunu da kullanmaya devam edeceğini belirten Akar, şunları söylemişti: "Sayın Macron kendi problemlerini örtbas etmek için bir takım roller peşinde koşuyor. Binlerce kilometreden gelip Doğu Akdeniz'de kendilerine bir rol kapmaya çalışıyor. Bunlar doğru şeyler değil. Biz kendi hakkımızı, hukukumuzu koruyoruz ve her zaman komşumuz Yunanistan ile görüşmeye, diyaloğumuzu sürdürmeye hazır olduğumuzu belirttik, belirtmeye devam ediyoruz. Diğer taraftan da çeşitli şekillerde sık sık yaptırımlardan bahsetmek de bir tehdit değildir. Gerginliği artırmaktan başka bir şeye yaramıyor. Çözüme değil çözümsüzlüğe katkı sağlıyor bu olaylar. Avrupa Birliğinin burada bir kural koyma, kuralları değiştirme, sınırları belirleme gibi bir yetkisi söz konusu değil. Bunların bilinmesi, görülmesi lazım. Burada hakkı, hukuku kendimize göre değil, evrensel hukukun tüm kurallarına uymamız lazım. Sayın Macron buradaki problemlerin üzerine benzin döküyor. Bu da çözümü uzattıkça uzatıyor. Hayal gören Macron'un kendisi. İki yüzyıl önce ölen Napolyon'un rolünü kapmaya çalışıyor ama buna gücünün ve boyunun yetmeyeceğini hep beraber görüyoruz"