Son dakika: Koronavirüsü yenen midyeciyle önce dalga geçti, ardından saldırıp yaraladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika: Koronavirüsü yenen midyeciyle önce dalga geçti, ardından saldırıp yaraladı

28.11.2020 09:29 | Son Güncelleme: 28.11.2020 09:33
Son dakika: Koronavirüsü yenen midyeciyle önce dalga geçti, ardından saldırıp yaraladı

Son dakika habere göre İZMİR'in Bornova ilçesinde, seyyar tezgahında midye satan Murat Dal (32), yakalandığı koronavirüsü yenip, karantina sürecini tamamladıktan sonra gittiği markette, kendisine "Bize hastalığı getirmek zorunda mısın?

İZMİR'in Bornova ilçesinde, seyyar tezgahında midye satan Murat Dal (32), yakalandığı koronavirüsü yenip, karantina sürecini tamamladıktan sonra gittiği markette, kendisine "Bize hastalığı getirmek zorunda mısın?" diyerek sataşan

Gökhan Ö.'nün saldırısına uğradı. Ekmek dolabına çarpan eli, kırılan cam nedeniyle kesilen Murat Dal'ın şikayeti üzerine gözaltına alınan Gökhan Ö., ifadesinin ardından savcının talimatıyla serbest bırakıldı. Olay, marketin güvenlik kameraları tarafından görüntülenirken Dal, "Koronavirüse yakalanan insanların hor görülmemesi lazım" dedi.

Seyyar tezgahta midye satan Murat Dal, bir süre önce koranavirüse yakalandı. Evde izole olan Dal, iyileşip karantina süresini tamamladığı 22 Ekim günü, normal yaşamına döndü.15 Ekim günü Kamil Tunca Bulvarı Yavuz Selim Caddesi'ndeki markete giden Dal'a müşterilerden Gökhan Ö., "Bize hastalığı getirmek zorunda mısın?" dedi. Çıkan tartışma sırasında Gökhan Ö., Murat Dal'a saldırdı.Yaşanan boğuşma sırasında Gökhan Ö.'nün ittiği Dal'ın eli, marketin ekmek dolabının camına çarptı. Kırılan dolabın camı sol elini kesen Dal, kanlar içinde kaldı. Market sahibi tarafından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Murat Dal'ın eline 18 dikiş atıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Dal, polis merkezine gidip, şikayetçi oldu. Polis tarafından polis merkezine çağrılan Gökhan Ö., ifadesi alındıktan sonra savcının talimatıyla serbest bırakıldı.OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDAOlay anı ise marketin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.  Görüntülerde, markette müşteri olarak bulunan Gökhan Ö.'nün "Meşhur koronavirüslü midyeci bu değil mi?" diye sorduğu,  Dal'ın "Evet benim neden gülüyorsun ki" karşılık vermesi üzerine de "Döverim seni" dediği yer aldı. Görüntülerin devamında Dal'ın "Niye döveceksin ki, neye dayanarak döveceksin" demesi üzerine Gökhan Ö.'nün "Hem dikkat etme hastalık kap, ondan sonra şey yap. Elimde kalırsın, gırtlağını keserim senin, öldürürüm seni" dediği duyuluyor. Boğuşma sırasında Dal'ın elini ekmek dolabına çarpıp, yaralanması da görüntülerde yer aldı.

Görüntüler izlendiğinde marketteki tek maskeli kişinin kendisi olduğunun görüleceğini belirten Murat Dal, "Koronavirüse yakalandım. Evde izolasyon sürecimi tamamladıktan sonra normal yaşantıma döndüm. 3 gün sonra alışverişe gittim. Markete gelen bir müşteri benimle alay edercesine, 'Koronavirüs olan meşhur midyeci sen misin? Neden dışarı çıkıyorsun? Bizim sağlığımızı neden tehlikeye atıyorsun?' gibi laflar etti. İzolasyon sürecimi tamamlayıp öyle çıktığımı söyledikten sonra bana 'Seni döverim, sen bize hastalığı getirmek zorunda mısın?' tarzında şeyler söyledi. O esnadan sonra tartışmamız başladı. İtişmelerden sonra beni ekmek dolabının camına itti. Dengemi kaybettikten sonra ekmek dolabına düştüm. Elimi kestim. 18 dikiş atıldı. Tendonum koptu. 1 aydır çalışamıyorum. Koronavirüse yakalanan insanların küçük, hor görülmemesi lazım" dedi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Sokağa çıkma kısıtlaması saat kaçta başlıyor? İçişleri Bakanlığı detayları paylaştı
Sokağa çıkma kısıtlaması saat kaçta başlıyor? İçişleri Bakanlığı detayları paylaştı
Yakalanmasalar bize bunu yedireceklerdi! Sağlığımızı hiçe sayan firma hak ettiğini buldu
Yakalanmasalar bize bunu yedireceklerdi! Sağlığımızı hiçe sayan firma hak ettiğini buldu
Onca uyarı, onca tedbir hepsi boşa! Gecenin bir yarısı bu şekilde basıldılar
Onca uyarı, onca tedbir hepsi boşa! Gecenin bir yarısı bu şekilde basıldılar

- İzmir
Son dakika: Koronavirüsü yenen midyeciyle önce dalga geçti, ardından saldırıp yaraladı
Son dakika: Koronavirüsü yenen midyeciyle önce dalga geçti, ardından saldırıp yaraladı
Son dakika: Koronavirüsü yenen midyeciyle önce dalga geçti, ardından saldırıp yaraladı
Son dakika: Koronavirüsü yenen midyeciyle önce dalga geçti, ardından saldırıp yaraladı
Son dakika: Koronavirüsü yenen midyeciyle önce dalga geçti, ardından saldırıp yaraladı
Son dakika: Koronavirüsü yenen midyeciyle önce dalga geçti, ardından saldırıp yaraladı
Son dakika: Koronavirüsü yenen midyeciyle önce dalga geçti, ardından saldırıp yaraladı
Son dakika: Koronavirüsü yenen midyeciyle önce dalga geçti, ardından saldırıp yaraladı
Son dakika: Koronavirüsü yenen midyeciyle önce dalga geçti, ardından saldırıp yaraladı
Son dakika: Koronavirüsü yenen midyeciyle önce dalga geçti, ardından saldırıp yaraladı
Son dakika: Koronavirüsü yenen midyeciyle önce dalga geçti, ardından saldırıp yaraladı
Son dakika: Koronavirüsü yenen midyeciyle önce dalga geçti, ardından saldırıp yaraladı
Son dakika: Koronavirüsü yenen midyeciyle önce dalga geçti, ardından saldırıp yaraladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir ÖZEN

İlgili Haberler

Son dakika haberleri | Koronavirüsü atlatan okul müdürü: Öğretmenler Günü'nü buruk geçiyoruz
Son dakika haberleri | Koronavirüsü atlatan okul müdürü: Öğretmenler Günü'nü buruk geçiyoruz
Son dakika... 93 yaşında koronavirüsü yendi
Son dakika... 93 yaşında koronavirüsü yendi
Son dakika! Belediye başkanı ikince kez koronavirüsü yendi
Son dakika! Belediye başkanı ikince kez koronavirüsü yendi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Hadise Bülent Ersoy Merve Boluğur Mehmet Ali Erbil
Spor Falcao Mert Günok Fatih Terim Gökhan Gönül Abdullah Avcı
Tüm Haberler Türk Adana Deprem Malatya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Koronavirüsü yenen midyeciyle önce dalga geçti, ardından saldırıp yaraladı - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.11.2020 09:33:33. #1.15#
title