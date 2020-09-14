Koronadan ölen vatandaşın ölmeden önceki son videosu: Ben geç kaldım, sizler sakın kalmayın
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Koronadan ölen vatandaşın ölmeden önceki son videosu: Ben geç kaldım, sizler sakın kalmayın

Çorum'da koronavirüse yakalanan ve yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata gözlerini yuman vatandaşın ölmeden önce çekilen videosu ortaya çıktı. Videoda talihsiz vatandaşın "Ben geç kaldım, sizler sakın kalmayın" şeklindeki sözleri dikkat çekiyor.

14.09.2020 13:15 | Son Güncelleme: 14.09.2020 14:02

Çorum'da koronavirüse yakalanan PTT emeklisi Yaşar Ünal (62), tedavi gördüğü hastanede yaşama tutunamadı. 20 günlük tedavi sürecinde Ünal'ın, yoğun bakım servisine alınmadan önce kendi cep telefonuyla kaydettiği videoda insanlara "Allah bunu kimsenin başına vermesin. Ben geç kaldım, sizler sakın kalmayın" diyerek çağrıda bulunduğu ortaya çıktı.

Çorum Buharaevler Mahallesi'nde yaşayan PTT Müdürlüğü'nden emekli evli ve 2 çocuk babası Yaşar Ünal geçen ay, öksürük ve ateş şikayetiyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Ünal'a yapılan koronavirüs testi sonucu pozitif çıkınca hastanenin yataklı serviste tedaviye alındı. Durumu ağırlaşınca yoğun bakım servisine kaldırılan Ünal, 12 günlük tedavisinin ardından entübeye alındı. Ünal, 5 gün entebede kaldıktan sonra 10 Eylül günü hayata tutunamayarak yaşamını yitirdi. Koronavirüse yenik düşen Ünal, ailesinin katılımın az olmasına hassasiyet gösterdiği cenaze töreniyle toprağa verildi.

ÖLMEDEN ÖNCE GÖRÜNTÜ ÇEKİP UYARDI

Ailesi, defin işlemlerinin ardından kontrol ettiği cep telefonunda Ünal'ın yoğun bakıma alınmadan hemen önce kendi cep telefonuyla kaydettiği, insanları Kovid-19'a karşı tedbirli davranmaya davet eden bir video olduğunu fark etti. Aile fertleri; babalarının sözlerinden etkilendikleri görüntüyü, insanların dikkatini salgına çekmek amacıyla sosyal medya hesaplarından paylaştı. Hayatını kaybeden Ünal'ın videosunda 'Bugün hastanedeki üçüncü günüm ve kötüyüm. Nefes almakta zorlanıyorum. Ateşim çıkıyor tekrar düşürüyorlar. Tansiyonum çıkıyor, öksürüğüm hiç durmadı. Allah bunu kimsenin başına vermesin. Ben geç kaldım, sizler sakın kalmayın. Herkese teşekkür ederim" ifadeleri yer alıyor.

''KURALLARA DİKKAT EDERDİ''

Koronavirüse yenik düşen Ünal'ın oğlu Muharrem Ünal, babasının zor nefes alırken dahi insanlara yardımcı olmaya çalıştığını söyledi. Babasının beslenmesine dikkat ettiğini, salgınla mücadele kurallarına dikkatle uyduğunu belirten Muharrem Ünal, "Babaannemin ilaçlarını almak için eczaneye gitmiş, döndüğünde 'Eczane çok kalabalık, herkes öksürüyor, hapşırıyor.' demişti. Birkaç gün sonra koronavirüs testinin pozitif çıktığını öğrendik. Hastanede 3 gün serviste, 12 gün yoğun bakım ünitesinde, vefatından önceki son 5 gün de entübe haldeydi. Geçen hafta perşembe akşamı da Hakk'ın rahmetine kavuştu. Videoyu ise serviste iken, yoğun bakıma yatmadan hemen önce çekmiş." dedi.

Koronavirüse yakalandı, ölmeden önce; Ben geç kaldım, sizler sakın kalmayın

''BU HALDEYKEN BİLE İNSANLARI UYARMIŞ''

Babasının videoda herkese çağrıda bulunup teşekkür ettiğine dikkat çeken Muharrem Ünal, "Dolayısıyla videodaki uyarı sadece bize değil bütün insanlara. Orada hiç isim vermeden, bütün insanlara kendi yaşadığı sıkıntıları göstermek adına, herkesin kurallara uyması, kimsenin geç kalmaması adına çekmiş olduğu bir video olduğunu düşünüyorum. Babam bu haldeyken bile diğer insanları uyarmak adına böyle bir video çekmiş. Biz de insanların dikkatini çekmek adına videoyu paylaşıyoruz" diye konuştu.

Koronavirüse yakalandı, ölmeden önce; Ben geç kaldım, sizler sakın kalmayın

''CENAZEYE 'KİMSE GELMESİN' DEDİK''

Akrabalarının cenaze törenine katılmasına engel olduklarını da kaydeden Muharrem Ünal, "Maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyalım. 'Bana bir şey olmaz' diye düşünmeyelim. Bunun genci yaşlısı yok. Babam 62 yaşında, kronik rahatsızlığı olmayan, spor yapan, düzenli beslenen, kendine dikkat eden bir adamdı. Babam bile virüse yakalanıp, sonucunda hayatını kaybedebiliyorsa herkes bu virüse yakalanabilir. Lütfen dikkat edelim. Artık bu cenaze törenleri, düğünleri, sosyal mesafeyi ortadan kaldıran bütün merasimleri bırakalım. Babamızın cenazesinde kendi akrabalarımıza aynısını söyledik. Biz de istiyoruz insanlarla yan yana olalım, acımızı paylaşalım ama biz babamızı bu yüzünden kaybettik. Bu nedenle cenazeye 'kimse gelmesin' dedik. Vefat ettiği akşam hastaneye gelen dostlar için de aynısını söyledik. Bunu biz yaşadık, başka kimse yaşamasın. Lütfen kurallara uyalım? ifadelerinde bulundu.

Koronadan ölen vatandaşın ölmeden önceki son videosu: Ben geç kaldım, sizler sakın kalmayın

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (9)
AHMET: mekanın cennet olsun inşaallah güzel adam. maske meselesini ciddiye almayanlara bu kardeşimiz örnek olsun. eczanedeki her kes maskeli olsa idi bu kardeşimiz şimdi yaşıyordu.
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ABC: Rahmetli amcamızın dediklerinin altına imzamı atarım. Bende bu illete yakalandım iyileştim. Ama hiç bir şey eskisi gibi değil. Aşırı güçsüzleştim. Merdiven çıkarken bile nefes nefese kalıyorum.
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AT HIRSIZI: Allah rahmet eylesin. covid in kesin bir Tedavisi henüz yok neyazık ki . normal grip olan birine sabah 8 akşam 8 adet sıtma ilacı ver göğsü daralır nefes alamaz. kortizon vererek savunma sisteminin tepkilerini baskıla. sonuç olarak böyle olan biri kolay kolay hayatta kalamaz. kalsa bile immün sistem çöker. en ufak bir virüs ile bağışıklık denen birşey kalmadığı için ölüm oranını yüzde 80lere getirmiş olursunuz. şuan tıbbın geldiği son nokta bu.
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