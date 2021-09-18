Bahçede arkadaşlarıyla sohbet eden 19 yaşındaki genç, fenalaşarak hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Derince ilçesinde ikamet eden 19 yaşındaki Uğur Tarım isimli genç, bahçede arkadaşlarıyla sohbet ettiği sırada fenalaştı. Neden fenalaştığı henüz bilinmeyen Tarım, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede vefat etti.

ARKADAŞLARI HEMEN MÜDAHALE ETTİ

Derince İlçesi Çenedağ Mahallesi Vural Sokak'ta edinilen bilgiye göre, evinin bahçesinde arkadaşları ile sohbet eden 19 yaşındaki Uğur Tarım, bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Arkadaşları Uğur Tarım'ın yardımına koşarak, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ SONRASI BELİRLENECEK

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan 19 yaşındaki Uğur Tarım, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen 19 yaşındaki Uğur Tarım kurtarılamadı. Tarım'ın ölüm sebebi ise yapılan otopsi sonucu belirlenecek. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.