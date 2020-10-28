Son dakika haber! - KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'u kabul etti
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Son dakika haber! - KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'u kabul etti

28.10.2020 19:41 | Son Güncelleme: 28.10.2020 20:17

Son dakika haberleri: - KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'u kabul etti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u kabul etti.

- KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'u kabul etti

LEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u kabul etti. Bakan Kurum, bir kısmı halka açılan Maraş'ın kamusal alanlarının, Konya Büyükşehir Belediyesi ve TOKİ Başkanlığının iş birliği kapsamında düzenlenmesiyle birlikte bu özgürlüğün perçinleştirilmiş olacağını kaydetti.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u kabul etti. Görüşmeye KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Kutlu Evren, Konya Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Toplu Konut İdaresi Başkanı Ömer Bulut ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de katıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar görüşmede, Türkiye Çevre ve Şehircilik Bakanlığının vereceği desteği çok önemsediğini, Maraş'ın ziyarete açılan bölümlerinin, kamusal alanlarının düzenlenmesinin insan hakları bakımından da önemli olduğunu, Maraş'ın bazı bölümlerinin açılmasının KKTC'nin turizm ve ekonomisi açısından önemli olduğunu vurguladı. Tatar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı altında yapılacak çalışmaların KKTC'nin hayrına olacağını kaydetti.

Tatar ayrıca, Maraş'ın kamusal alanlarının ziyarete açıldığı ve pandemi hastanesinin bitirildiği bir dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın KKTC'nin kuruluşunun yıl dönümü vesilesiyle adaya yapacağı ziyaretin "özlemle beklenen bir güne vesile" olacağına inandığını belirtti.

Bakan Murat Kurum ise Maraş'ın ziyarete açılan bölümlerini gezdiğini, bir zamanlar Akdeniz'in en önemli tatil yerlerinden biri olan Maraş'ın kamusal alanlarının Konya Büyükşehir Belediyesi ve TOKİ Başkanlığının iş birliği kapsamında yürüyüş yolları, bisiklet yolları ve yeşil alanlarının düzenlenmesiyle birlikte bu özgürlüğün perçinleştirilmiş olacağını dile getirdi. Türkiye'nin Kıbrıs Türklerinin haklı mücadelesinin savunucusu olduğunu belirten Bakan Kurum, Kıbrıs sorunuyla ilgili iki devlet temelinde yürütülecek bir süreçte Türkiye'nin Kıbrıs Türkünün yanında olacağını ifade etti.

Bakan Kurum, Ersin Tatar'a Cumhurbaşkanlığı görevinde başarı diledi.

Son dakika haber! - KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'u kabul etti
Son dakika haber! - KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'u kabul etti
Son dakika haber! - KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'u kabul etti
Son dakika haber! - KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'u kabul etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMİR ABDURRAHMAN BULUT

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