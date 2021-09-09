Birbiriyle çarpışan iki araç savrularak taklalar attı: 6 ölü

Kırıkkale'de Çelebi ilçesindeki döner kavşakta iki otomobil, birbirleriyle çarpışması sonucu savrularak taklalar attı. Gerçekleşen feci kazada 6 kişi hayatını kaybetti.

Kaman - Karakeçili yolu İğdebeli kavşağında Murat Bostancı yönetimindeki 40 EH 237 plakalı otomobil, döner kavşakta Onur Erkan'ın kullandığı 71 ACD 198 plakalı otomobile çarptı. İki otomobil de çarpışmanın şiddetiyle savrularak taklalar atarken, kaza yerinde ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILAN İKİ KİŞİ DE HAYATINI KAYBETTİ

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan 2 yaralı, hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARAÇTAN FIRLAYARAK CAN VERDİLER

Kaza sonrasında hemen ambulansı aradığını ifade eden Mehmet Ali Şanlı (25), "Hemen arabayı sağa çektim. Kontağı kapattım. Hemen kaza yerine geldim ambulansı aradım. Daha sonra 5 dakika sonra ilk ambulans geldi. Kontrol ettiler onlar zaten ölmüştü. Daha sonra Opel'den fırlayan 3 kişi var. Bir tanesi arka koltuktaydı. Bir tanesi kesin ölmüştü diğerini de ambulansa aldılar. Bir kişinin kolu falan kopmuş. Yoldaydı kol o kolu da almışlar" dedi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Can