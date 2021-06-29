Son dakika haber: KARGO GEÇ GELDİĞİ İÇİN KURYEYİ ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİA EDİLEN SANIK HAKİM KARŞISINDA

Son dakika haberleri... ÇEKMEKÖY'de 19 Ekim 2020'de kargonun geç gelmesi nedeniyle epilepsi hastası kurye Mehmet Ali İbin'i (40) yumruklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Tayfun Şahin, ilk kez hakim karşısına çıktı.

ÇEKMEKÖY'de 19 Ekim 2020'de kargonun geç gelmesi nedeniyle epilepsi hastası kurye Mehmet Ali İbin'i (40) yumruklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Tayfun Şahin, ilk kez hakim karşısına çıktı. Şahin savunmasında pişman olduğunu, güçsüz eliyle Şahin'i ittiğini öne sürerek tahliyesini talep etti. Müşteki avukatı ise Şahin'in dövüş sporlarıyla uğraştığını iddia ederek, sanığın kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme, Gençlik ve Spor Bakanlığı İl Müdürlüğü'ne yazı yazılarak Şahin'in lisanslı, amatör ya da profesyonel sporcu olup olmadığı konusunda mahkemeye bilgi verilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Tayfun Şahin getirildi. Duruşmada maktul Mehmet Ali İbin'in annesi Çiçek İbin ile babası Mustafa İbin ve 8 kardeşi yer aldı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.

"TELEFONU KAPATIRKEN SİNKAFLI MIRILDANDIĞINI İDDİA ETTİ"

Sanık Tayfun Şahin savunmasında üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirterek "Olay günü nişanlım kargodan ayakkabılarını bekliyordu. Adres olarak da benim iş yerimi vermişti. Olay günü saat 14.00'da nişanlımla buluşacaktık. Saat 13.00 gibi berbere tıraş olmaya gittim. Tıraş olduktan sonra nişanlım aradı kargocunun adresi bulamadığını söyleyerek kargocuyu aramamı istedi. Ben de kargoyu aradım, telefona cevap veren kişi bulunduğu yeri söyledi. Ben de bu kişiye iş yerimin bir sokak aşağıda olduğunu söyledim ancak şahıs kabul etmedi. Kargo aracının bulunduğu yere gelip kargoyu alabileceğimi söyledi. Telefonu kapatırken de sinkaflı bir şeyler mırıldandı" ifadelerini kullandı.

"PAKETİ VERMEK İSTİYOR GİBİ YAPIYOR ANCAK PAKETİ VERMİYORDU"

Kargocunun bulunduğu sokağa gittiğini öne süren Şahin, şunları iddia etti: "Kendisine kargoyu neden işe bırakmadığını sordum. Kargo aracının arkasında beklerken beni araçtan uzaklaştırdı. Kargo paketini çıkartıp bana gösterdi. Baktığımda üzerinde adres yazılıydı sadece dükkan numarası eksikti. Daha sonra kargo paketini bana vermek üzere aldı paketi bana doğru uzattı. Ben paketi almak için çektiğimde o da vermemek için çekiyordu. Paketi bana vermek istiyor gibi yapıyor ancak paketi vermiyordu. Bu nedenle ben güçsüz olan sol elimle ittim. İtme sonucu şahıs 3-4 adım geriye gitti. Birden yere düştü. Yere düştüğünde ayakları ve çenesi kilitlenmiş vaziyetteydi"

"SUÇSUZUM"

Mehmet Ali İbin'in yere düşmesinin ardından müdahale ettiklerini, diğer kargo görevlisinin maktulün epilepsi hastası olduğunu belirten sanık Şahin, İbin'i hastaneye götürdüklerini söyledi. Sanık Şahin, "Kesinlikle öldürme kastı ile hareket etmedim. Suçsuzum, beraatime karar verilmesini istiyorum" dedi.

"ÜLKEDE KARGO TESLİMATI İLE İLGİLİ SÜREKLİ BENZER SORUNLAR YAŞANMIŞTIR"

Sanık avukatı İbrahim Metinoğlu savunmasında "Müvekkilim maktulden kaynaklanan haksız eylemin etkisiyle ve kendisini savunmak amacıyla maktulü itmiştir. Ülkemizde kargo teslimi ile ilgili sürekli benzer sorunlar yaşanmıştır" ifadelerini kullandı.

Metinoğlu, otopsi raporunda ölüm sebebinin açıklanmadığını öne sürerek "Bir kargo teslimi nedeniyle bir kişinin bir başka insanın hayatına kastetmesi düşünülemez. Müvekkilim ile ölen kişi arasında husumet yoktur" dedi.

Duruşmada yer alan maktulün 8 kardeşi sanıktan şikayetçi olduğunu ve sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

"SANIK DÖVÜŞ SPORLARIYLA UĞRAŞIYOR"

Müşteki avukatı ise beyanında sanığın savunmalarını kabul etmediğini belirterek "Sanığın dövüş sporları ile uğraştığını ve bu olaydan sonra sosyal medyadaki hesabını kapattığını çevreden öğrendik. Ölenin iş arkadaşı tarafından 112 aranmasına rağmen 112 beklenmeden Mehmet Ali İbin'in apar topar küçük bir araca konularak hastaneye götürülme istenmesinin amacı sanığın mahkemede indirim almasına yönelik bir eylemdir. Maktulün olay yerinde ağzından kan geldiği tanık beyanlarıyla sabittir. Bu nedenle sanığın sadece itme şeklinde eylemde bulunduğu yönündeki beyanları doğruyu yansıtmamaktadır. Sanığın kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

Söz verilen sanık Tayfun Şahin, "Çok üzgünüm, savunmalarımı tekrar ederim. Çok pişmanım, ne diyeceğimi bilemiyorum. Tahliyemi isterim" dedi.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM ETTİ

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, müşteki avukatı tarafından mahkemeye sunulan olay anında teslim edilmesi istenen kargo paketinin mevcut haliyle emanete alınması için emanet müdürlüğüne yazı yazılmasına karar verdi.

Heyet, Gençlik ve Spor Bakanlığı İl Müdürlüğü'ne yazı yazılarak sanık Şahin'in lisanslı, amatör ya da profesyonel sporcu olup olmadığı konusunda araştırma yapılarak mahkemeye bilgi verilmesini istedi.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanık Tayfun Şahin'in kargo ile sipariş verdiği ve kargo şirketinde çalışan Mehmet Ali İbin'in kargoyu sanığın bulunduğu yere yakın Çekmeköy'deki bir camiye götürebileceğini söylediği anlatıldı.

İddianamede sanık Şahin ile kargocu İbin'in siparişin geç gelmesi ve istediği adrese gelmemesi üzerine 19 Ekim 2020'de tartıştığı belirtilirken sanık Şahin'in İbin'in yüzüne yumruk attığı ve yere düştüğü kaydedildi. İbin'in sanık ve tanıklar vasıtasıyla hastaneye kaldırıldığı anlatılan iddianamede, İbin'in hastanede tedavisi yapılırken beş gün sonra hayatını kaybettiği ifade edildi.

İddianamede maktulün 18 yıldan beri epilepsi hastası olduğunun öne sürüldüğü ve Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda künt kafa travmasına bağlı beyin kanaması nedeniyle ölümünün gerçekleştirildiği belirtildi.

İddianamede sanık Tayfun Şahin'in "Kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı