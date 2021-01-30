Son dakika haberleri: Kapadokya, yarıyıl tatilinde çocuklu ailelerin tercihi oluyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında eğitim öğretime çevrim içi devam eden öğretmen, öğrenci ve aileleri, yarıyıl tatilinde Kapadokya'nın masalsı manzarasında dinlenip, çeşitli tur etkinliklerine katılıyor.

Eğitim öğretime verilen üç haftalık arayı fırsat bilen yerli turistler, sürecin doğurduğu yorgunluk ve stresten arınmaya çalışıyor.

Yarıyıl tatilinde tercih ettikleri Kapadokya'da, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadilerde düzenlenen etkinliklere katılan konuklar, salgın kuralları çerçevesinde maske, mesafe ve hijyen koşullarına uygun gerçekleştirilen turlarda keyifli vakit geçiriyor.

Tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle konuklarına farklı manzara sunan Kapadokya'da aileler, sıcak hava balonları, arazi araçları, ATV motor ve atlarla düzenlenen etkinliklerle bölgeyi keşfediyor.

Antalya'dan çocukları ve eşiyle geldiği bölgede ATV motorla gezinti yapan öğretmen Erdal Coşkun, AA muhabirine, Kapadokya'nın mistik ve sakin atmosferinde dinlenebilmek için yarıyıl tatilinde bölgeyi tercih ettiklerini belirtti.

Kovid-19 sürecinde en rahat tatil imkanı bulunabilecek yerlerden birinin de Kapadokya olduğunu ifade eden Coşkun, "Tatil fırsatını değerlendirip buraya geldik. Çeşitli gezilerden sonra çocuğumla safari tura çıktık. İnşallah bu salgın sürecini atlatıp maskelerden de kurtulursak çok daha iyi olacak. Fırsatı olan herkesin Kapadokya'ya gelmesini tavsiye ediyorum. Buradaki çağlar öncesine ait yapıları gönül rahatlığıyla gezebilirler." dedi.

Mersin'den ailesi ile bölgeye gelen 4'üncü sınıf öğrencisi Çınar Çopur da Kapadokya'nın tarihi, kültürel ve doğal dokusuna hayranlık duyduğunu, mutlu bir tatil geçirdiğini kaydederek, "Babamların bana Kapadokya sözü vardı. Çok heyecanlı ve mutluyum. Sürekli evde olmaktan dolayı çok sıkılmıştım, tatil çok iyi geldi." diye konuştu.

Adana'dan gelip eşi ve iki çocuğu ile peribacaları arasında gezinti yapan ilkokul öğretmeni Zeynep Kaya ise yürüyüşe çıkarak temiz hava almanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Eski günlere dönülmesini özlemle beklediklerini dile getiren Kaya, "Bu süreçte derslere evden girdik ve çok yorulduk. Bizimle birlikte öğrenciler ve çocuklarımız da yoruldu. Tatili değerlendirip Kapadokya'ya geldik. Bu süreçte ruh sağlığımızı da korumaya gayret ediyoruz. Biraz sonra da ATV motorlarla tura katılacağız, çocuklarla birlikte heyecanlıyız." ifadelerini kullandı.

Bölgeyi ziyaret edenlere konaklama ve tur hizmeti sunan Yaşar Can Demirezen, kış mevsimi dolayıyla sakinlik yaşanan sektörde, yarıyıl tatili sayesinde kısmi de olsa hareketlilik başladığını belirtti.

Kapadokya'nın zenginliğinin turistik merkezlerle kısıtlı olmadığını aynı zamanda alternatif aktivitelerin de konukların hoşuna gittiğini anlatan Demirezen, şöyle konuştu:

"Yarıyıl tatilinde Kapadokya'yı tercih eden aileleri ağırlıyoruz. Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Kapadokya'da çeşitli turlar aileleri ve çocukları mutlu ediyor. Vadilerdeki etkinlikler zaten sosyal mesafeye uygun olarak yapılabiliyor. Otellerimizde de hijyenik bir ortamda konaklama imkanı var. Otele genel konuklarımıza, Kültür ve Turizm Bakanlığının tavsiye ettiği önlemler kapsamında hizmet veriliyor. HES koduyla tesislere giren vatandaşlarımızın sağlıklı bir tatil yapabilmeleri için çaba harcıyoruz. Misafirler, sıcak hava balonuyla bir saat boyunca uçup gün doğumunu gökyüzünde izleyebiliyor. Bölgedeki tarihi yapıları, kale, şapelleri gezebiliyorlar. Peribacaları arasında yürüyüş turlarının yası sıra arazi araçlarıyla gezme imkanı elde edebiliyorlar."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan