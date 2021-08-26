Son Dakika: Kabil Havalimanı'ndaki patlamaya ilişkin MSB'den açıklama: İki patlama oldu, birliğimizde herhangi bir zayiat yok

Son dakika: Afganistan'daki Kabil Havalimanı dışında bir patlama meydana geldi. 13 kişinin yaşamını yitirdiği intihar saldırısıyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İki patlama oldu, birliğimizde herhangi bir zayiat yok" denildi.

Taliban'ın yönetimi ele geçirdiği Afganistan'da Türk askerinin de bulunduğu Kabil Havaalanı dışında patlama meydana geldi. İntihar saldırısı olduğu öğrenilen patlamada yabancı askerler dahil en az 13 kişi hayatını kaybetti.

"BİRLİĞİMİZDE HERHANGİ BİR ZAYİAT YOK"

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise "İki patlama oldu, birliğimizde herhangi bir zayiat yok." denildi.

"SALDIRIDA ÖLENLER VAR"

Patlamaya ilişkin Reuters'a konuşan bir ABD'li yetkili, ilk haberlere göre bir intihar saldırısı düzenlendiğini söyledi. Yetkili, saldırıda ölenler olduğunu ancak hangi ülkelerden kaç kişinin hayatını kaybettiğinin henüz bilinmediğini belirtti.

"KAYIPLAR BELİRSİZ"

Konuyla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Pentagon Basın Sekreteri John Kirby, "Kabil havaalanının dışında bir patlama olduğunu teyit edebiliriz. Şu anda kayıplar belirsiz. Elimizden geldiğince ek ayrıntılar sağlayacağız" dedi. Patlamayla ilgili ABD Başkanı Joe Biden'a da brifing verildiği belirtiliyor.