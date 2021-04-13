Son dakika! - Japonya hükümeti zarar gören tesisteki biriken radyoaktif atık suyu denize boşaltacak

Son dakika gündem haberi... - Japonya hükümeti zarar gören tesisteki biriken radyoaktif atık suyu denize boşaltacak Japonya'da hükümet, 2011'de meydana gelen 9.0 büyüklüğündeki deprem ve tsunami sonucu hasar gören Fukushima Daiichi Nükleer Santrali'nde biriken radyoaktif atık suyu denize boşaltmaya karar verdi.

- Japonya hükümeti zarar gören tesisteki biriken radyoaktif atık suyu denize boşaltacak

TOKYO - Japonya'da hükümet, 2011'de meydana gelen 9.0 büyüklüğündeki deprem ve tsunami sonucu hasar gören Fukushima Daiichi Nükleer Santrali'nde biriken radyoaktif atık suyu denize boşaltmaya karar verdi.

Japonya hükümeti, 2011 yılında meydana gelen 9.0 büyüklüğündeki "Büyük Doğu Japonya Depremi" ve tsunaminin ardından nükleer facia yaşanan Fukushima Nükleer Santrali'nde biriken radyoaktif atık su ile ilgili kararını verdi. Başbakan Yoshihide Suga'nın bugün kabine üyeleriyle gerçekleştirdiği toplantıda, nükleer facianın ardından santralde depolanan işlenmiş atık suyun daha fazla sulandırılarak radyoaktif elementlerin makul seviyeye düşürülmesinin ardından denize boşaltılmasına karar verildi. Başbakan Suga, suyun denize boşaltılmasının gerçekçi bir çözüm olduğu sonucuna vardıklarını belirterek olumsuz söylentileri ortadan kaldırmak için mümkün olan her önlemi alacaklarını söyledi. Suga, üst düzey güvenlik standartlarını uygulamak için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.

Süreç şeffaf olarak yürütülecek

Plana göre santral işleticisi Tokyo Electric Power'ın 2 yıl içerisinde radyoaktif elementleri belirli bir seviyeye düşürülmüş işlenmiş atık suyu okyanusa boşaltacağı öğrenilirken, yerel ve uluslararası toplumla şeffaf bilgi paylaşımı için Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun da sürece dahil olması istenecek. Sürecin ardından yerel balıkçılık, turizm ve tarım endüstrilerinde itibar kaybı yaşanması halinde TEPCO zararın telafisi için söz konusu sektör paydaşlarına tazminat ödeyecek.

Farklı seçenekler gündeme gelmişti

Japonya hükümetine danışmanlık yapan uzman heyeti geçtiğimiz yıl atık suyu belli standartlar çerçevesinde arıtarak denize boşaltma ya da buharlaştırma seçeneklerini içeren bir rapor hazırlamış, hükümet ise bölge halkının ve uzmanların görüşlerini değerlendirerek bir karar verileceğini açıklamıştı. Güney Kore IAEA toplantısında konuya dair endişelerini dile getirerek Japonya'yı uluslararası topluma karşı şeffaf olmaya çağırırken, Japonya hükümeti IAEA'nın tavsiyelerini dikkate alarak atık suyu tahliye etmenin yollarının arandığını vurgulamıştı. Daha önce bölgedeki Japon balıkçılık sektörü temsilcilerinin de muhalefet ettiği plan hakkında

Çin hükümeti ve Tayvan yönetimi de endişelerini dile getirmişti.

Kritik yıl 2022

Japonya, 2011 yılında meydana gelen 9. büyüklüğündeki deprem ve tsunaminin ardından Çernobil faciasından sonraki en büyük nükleer felaket olarak gösterilen Fukushima Nükleer Santrali kazasına sahne olmuş, santraldeki üç nükleer çekirdeğin erimesi sonucu radyasyon sızıntısı meydana gelmişti. Bölgedeki binlerce kişinin tahliyesi ile sonuçlanan kazanın ardından 1 milyon tondan daha fazla radyoaktif atık su oluştuğu belirtilmişti. TEPCO, 2022'ye kadar bu suları depolamak için kullanılan tanklarda yer kalmayacağını açıklamıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK ERSOY