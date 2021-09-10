Son dakika... Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Hatay'da ziyaretlerde bulundu

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Hatay'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Çetin, Vali Rahmi Doğan'ı makamında ziyaret etti.

Orgeneral Çetin ve Vali Doğan, daha sonra Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Hatay Şube Başkanı Hakan Kokusever ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Hatay Şube Başkanı Mehmet Ramiz Bakır'a ziyarette bulundu.

Orgeneral Çetin, yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun selamlarını getirdiğini belirtti.

Ülkenin birliği ve bütünlüğü için ebediyete kadar dalgalanacak şanlı bayrak uğruna canlarını feda eden aziz şehitleri şükranla ve minnetle yad ettiklerini dile getiren Çetin, şunları söyledi:

"Devlet emrinizde, biz de devlet görevlileri olarak emrinize amadeyiz. Aziz kahraman şehitlerimizin yolunda bizler de yüce milletimiz, devletimiz, ülkemizin birlik ve bütünlüğü için, şanlı bayrağımızın ebediyete kadar göklerde dalgalanması için bayrağa sarılmaya hep birlikte hazırız. Kahraman gazilerimize de şükran ve minnettarlığımızı sunuyor, onlara da Rabbimden şifalar, uzun ömürler diliyoruz."

Hatay Valisi Doğan da "Paşamın bugün ziyaretindeki temel amacı, 'Sizlerin bir talebi, arzusu var mıdır?', onları dinleme arzusu ile geldi. Ben geldiği ve şeref verdiği için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Hatay Şube Başkanı Bakır da ziyaretlerinden dolayı Orgeneral Çetin ve Vali Doğan'a teşekkür etti.

Çarşıdaki esnafla da ziyaret gerçekleştirerek sohbet eden Çetin ve Doğan, 2016 yılında Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarının silahlı saldırısı sonucu otomobilinde şehit edilen Uzman Çavuş Muhammed Sait Çelik'in ailesine de ziyarette bulundu.

Ziyarette aileye Kur'an-ı Kerim hediye edildi.