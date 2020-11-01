Son Dakika: İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
01.11.2020 16:12 | Son Güncelleme: 01.11.2020 16:36
Son dakika: AFAD verilerine göre; İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında saat 15.57'de 4,2 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı daha meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında saat 15.57'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
KANDİLLİ DEPREMİN ŞİDDETİNİ 4.1 OLARAK ÖLÇTÜ
Öte yandan, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin şiddetini 4.1 olarak ölçü. Kandilli'nin verilerine göre deprem yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldi.