Son Dakika: İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son dakika: AFAD verilerine göre; İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında saat 15.57'de 4,2 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı daha meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.