Son Dakika: İzmir'de 17 kişinin ölümüne neden olan sahte içkilerin dağıtıcısı gözaltına alındı
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Son Dakika: İzmir'de 17 kişinin ölümüne neden olan sahte içkilerin dağıtıcısı gözaltına alındı

12.10.2020 20:56 | Son Güncelleme: 12.10.2020 21:21

Son dakika: İzmir'in Çiğli ilçesinde bir depo ve araca gerçekleştirilen operasyonda yaklaşık 5 ton sahte etil alkol ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan H.G. isimli şahsın İzmir'de ölümlerle sonuçlanan sahte alkol dağıtımını yapan kişi olduğu belirtildi.

İzmir'in Çiğli ilçesinde sahte içkiyle mücadele kapsamında bir depoya operasyon yaptı. Operasyon kapsamında yaklaşık 5 ton etil alkol ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişinin kentte ölümlere neden olan sahte içkilerin dağıtıcısı olduğu belirtildi.

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, DAĞITIM YAPILAN ARACA EL KONULDU

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 9 Ekim'den bu yana hastaneye başvuranlardan 16'sının hayatını kaybetmesi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, araştırma sonucu dağıtıcı olduğu belirlenen bir depoyu takibe aldı. Polis ekipleri, 2 gün süren teknik ve fiziki takibin ardından Çiğli ilçesindeki depoya operasyon düzenledi. Depoda yapılan aramada ise 5 litrelik bidonlarda piyasaya sürülmeye hazır yaklaşık 5 ton etil alkol, çok sayıda etiket ile boş bidon ve kapak ele geçirildi. Olayla ilgili depoyu kiralayan H.G. gözaltına alındı. Dağıtım yapıldığı tespit edilen bir araca da el konuldu.

Şüphelinin ortağının da daha önce Kemeraltı'nda düzenlenen operasyonda gözaltına alındığı öğrenildi. İlk belirlemelere göre etil alkolün İstanbul'dan getirildiği ve bu depodan dağıtım yapıldığı belirtildi.

12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İzmir'de 9 Ekim'de sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen 18 kişi kentteki hastanelere başvurmuş, hastaneye kaldırılanlardan 6'sı önceki gün, 4'ü dün, 6'sı da bugün yaşamını yitirmişti.

Yürütülen soruşturma kapsamında 5 iş yeri, 1 depo ve 1 ikamete operasyon düzenlenmiş, 12 şüpheli gözaltına alınmıştı.

33 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan, Kırıkkale'de 7, İzmir'de 17 kişinin sahte içkiden ölmesi sonrası Mersin, İstanbul, Muğla ve Aydın'dan zehirlenme haberleri geldi. Mersin'de 5, İstanbul'da 1, Muğla'da 2, Aydın'da 1 kişi öldü. Cuma gününden bu yana Kırıkkale, İzmir, Mersin, İstanbul, Muğla ve Aydın'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e yükseldi.

Son Dakika: İzmir'de 17 kişinin ölümüne neden olan sahte içkilerin dağıtıcısı gözaltına alındı
Haber Yorumları (2)
UFUK: direkt idam yada elektrikli sandalye sahteside gercegide öldürür uzak durun bu zehirden süt icin portakal suyu icin spor yapin rahat olun boş iş alkol işi zaralı hem cebe hem vucuda....
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BİR DOST: Alkole konan ÖTV yüzünden insanlar bu içkilere yöneldi. Ya ölüyorlar ya kör oluyorlar. İçki tarih boyunca belli kesimler tarafından hatta padişahlar tarafından dahi içildi ve gelecekte de içilecek. Yerli içkimiz rakının bile litresi 200 liradan fazla. Yazıktır bu insanlara !
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