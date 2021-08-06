İtfaiye müdürünün günler sonra bin 500 kilometre uzaklıktaki ailesiyle duygu dolu görüntülü görüşmesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İtfaiye müdürünün günler sonra bin 500 kilometre uzaklıktaki ailesiyle duygu dolu görüntülü görüşmesi

İtfaiye müdürünün günler sonra bin 500 kilometre uzaklıktaki ailesiyle duygu dolu görüntülü görüşmesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangına müdahale etmek için bin 500 kilometrelik Siirt'ten gelen, Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürü Misbah Yılmaz, bin 200 rakımda ailesiyle yaptığı görüntülü telefon görüşmesi duygulandırdı.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangına müdahale etmek için bin 500 kilometrelik Siirt'ten gelen, Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürü Misbah Yılmaz, bin 200 rakımda ailesiyle yaptığı görüntülü telefon görüşmesi duygulandırdı. Bir başka orman arazözü şoförü, telefonun çektiği bölgede ailesiyle kısa bir görüşme yapıp, görev bölgesine devam etti.

Manavgat ilçesinde 10 gündür devam eden orman yangını söndürmek için Türkiye'nin 81 ilinden gelen itfaiye ve orman işçileri alevleri söndürmek için seferber oldu. Bunlardan biriside bin 500 kilometrelik mesafeden gelen Siirt Belediyesi İtfaiye ekipleri. 8 gündür bölgede soğutma çalışmaları yapan ekipler geceli gündüzlü görev yapıyor. Yangının devam ettiği Kızıldağ Mahallesi 1200 rakımlı Alınç mevkine çıkan ekipler, burada yanan alanlarda soğutma çalışması yaptı. Su takviyesi beklerken itfaiye müdürü Misbah Yılmaz, kilometrelerce uzaklıktaki ailesiyle kısa bir görüşme yaptı.

"Beni merak etmeyin"

Kızına duygularını anlatan Yılmaz, " Halkımızın için buradayız. Yangını söndürmeden ayrılamayız. Ben sizi 10 gündür görmedim, çok özledim. Bize çok iyi bakıyorlar. İşimiz bitmediği sürece gelmeyiz. Beni merak etmeyin"diye konuştu.

"Aklımız sende kalıyor"

Yılmaz'ın kızı Ferda Yılmaz ise, "Baba aklımız sende kalıyor. Allah hepsinden razı olsun. Allah sizleri de korusun, dikkat et kendine. Seni çok seviyoruz baba çok özledik" dedi.

"Bin 500 kilometrelik yol"

Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürü 55 yaşındaki Misbah Yılmaz, Antalya'ya yangının ikinci günü 14 personel, 6 araç bir iş makinesiyle bin 500 kilometrelik yoldan geldiklerini söyledi.

"8 gündür bölgedeyiz"

8 gündür bölgede olduklarını ve kısa süre önce Siirt'teki eşi Nadide, kızı Ferda ve torunu Miraç Efe ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve çok mutlu olduğunu dile getiren Yılmaz, " Bin 500 kilometrelik yoldan geldik. Bir haftadır bölgede çalışıyoruz. Ailemle az önce hasret gidererek duygusal anlar yaşadım. Onlar duygulandı ben duygulandı. Ailemi uzun süredir görmedim. Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'nun emirleri doğrultunda orayı bitirmeden kesinlikle gelmeyin talimatıyla buradayız. Halkımızın can güvenliği için ne gerekiyorsa yapacağız. Halkımız merak etmesin, yangın sönmediği sürece Siirt Belediyesi İtfaiyesi buradan gitmeyecek "dedi.

"Ekibine elleriyle su içirdi"

Suyun gelmesiyle yeniden görev yerlerin dönen ekip, yaklaşık 40 dereceyi bulan sıcak ve nemli havada soğutma çalışmalarına kaldığı yerden devam etti. Canla başla çalışan ekiplerine Misbah Yılmaz, zaman zaman elleriyle su içirdiği görüldü.

"Arazözle kısa süreli aile molası"

Antalya Manavgat Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli orman personeli ise Mustafa Duyan'da derin vadiler içinde çekmeyen telefonuyla, uygun bir noktaya ulaştığında ailesiyle görüntülü görüşme gerçekleştirdi.

Ailesiyle bir süre görüşüp hasret gideren Duyan, daha sonra arazözüne binerek görev yerine hareket etti. - ANTALYA

İtfaiye müdürünün günler sonra bin 500 kilometre uzaklıktaki ailesiyle duygu dolu görüntülü görüşmesi
İtfaiye müdürünün günler sonra bin 500 kilometre uzaklıktaki ailesiyle duygu dolu görüntülü görüşmesi
İtfaiye müdürünün günler sonra bin 500 kilometre uzaklıktaki ailesiyle duygu dolu görüntülü görüşmesi
İtfaiye müdürünün günler sonra bin 500 kilometre uzaklıktaki ailesiyle duygu dolu görüntülü görüşmesi
İtfaiye müdürünün günler sonra bin 500 kilometre uzaklıktaki ailesiyle duygu dolu görüntülü görüşmesi
İtfaiye müdürünün günler sonra bin 500 kilometre uzaklıktaki ailesiyle duygu dolu görüntülü görüşmesi
İtfaiye müdürünün günler sonra bin 500 kilometre uzaklıktaki ailesiyle duygu dolu görüntülü görüşmesi
İtfaiye müdürünün günler sonra bin 500 kilometre uzaklıktaki ailesiyle duygu dolu görüntülü görüşmesi
İtfaiye müdürünün günler sonra bin 500 kilometre uzaklıktaki ailesiyle duygu dolu görüntülü görüşmesi
İtfaiye müdürünün günler sonra bin 500 kilometre uzaklıktaki ailesiyle duygu dolu görüntülü görüşmesi
İtfaiye müdürünün günler sonra bin 500 kilometre uzaklıktaki ailesiyle duygu dolu görüntülü görüşmesi
İtfaiye müdürünün günler sonra bin 500 kilometre uzaklıktaki ailesiyle duygu dolu görüntülü görüşmesi
İtfaiye müdürünün günler sonra bin 500 kilometre uzaklıktaki ailesiyle duygu dolu görüntülü görüşmesi
İtfaiye müdürünün günler sonra bin 500 kilometre uzaklıktaki ailesiyle duygu dolu görüntülü görüşmesi
İtfaiye müdürünün günler sonra bin 500 kilometre uzaklıktaki ailesiyle duygu dolu görüntülü görüşmesi
İtfaiye müdürünün günler sonra bin 500 kilometre uzaklıktaki ailesiyle duygu dolu görüntülü görüşmesi
İtfaiye müdürünün günler sonra bin 500 kilometre uzaklıktaki ailesiyle duygu dolu görüntülü görüşmesi
İtfaiye müdürünün günler sonra bin 500 kilometre uzaklıktaki ailesiyle duygu dolu görüntülü görüşmesi
İtfaiye müdürünün günler sonra bin 500 kilometre uzaklıktaki ailesiyle duygu dolu görüntülü görüşmesi
İtfaiye müdürünün günler sonra bin 500 kilometre uzaklıktaki ailesiyle duygu dolu görüntülü görüşmesi
İtfaiye müdürünün günler sonra bin 500 kilometre uzaklıktaki ailesiyle duygu dolu görüntülü görüşmesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yardım kolilerinde çıkan notlar duygulandırdı
Yardım kolilerinde çıkan notlar duygulandırdı
Yangında küle dönen evde bir tek Kur'an-ı Kerimler zarar görmedi
Yangında küle dönen evde bir tek Kur'an-ı Kerimler zarar görmedi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Süreyya Yalçın Mehmet Ali Erbil Mohammed Al Saloussi
Spor Muslera Ali Koç Valentin Rosier Taylan Antalyalı Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İtfaiye müdürünün günler sonra bin 500 kilometre uzaklıktaki ailesiyle duygu dolu görüntülü görüşmesi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 15:53:26. #1.15#

title