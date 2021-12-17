Son Dakika: İstanbul'da facia! Annelerinin evde olmadığı sırada çıkan yangında 2 çocuk feci şekilde can verdi - Haberler
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Son Dakika: İstanbul'da facia! Annelerinin evde olmadığı sırada çıkan yangında 2 çocuk feci şekilde can verdi

Haberler.com - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika: İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesindeki bir gecekonduda çıkan yangında, 3 yaşındaki Muhammet Köken ile 1 yaşındaki üvey kardeşi Mesut Efe Öğündür hayatını kaybetti. Muhammet'in ikiz kardeşi Elif ise ağır yaralandı. Yangın sırasında çocukların annesinin evde olmadığı belirtildi.

Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi'nde bir gecekonduda, Ali Öğündür ile imam nikahıyla evlenen Hazal Usta evde olmadığı sırada yangın çıktı. Yangında Usta'nın ilk evliğinden olan ikiz çocukları Muhammet-Elif Köken ile şimdiki eşinden olan 1 yaşındaki Mesut Efe Öğündür alevlerin ortasında kaldı.

Elektrikli ısıtıcıdan çıktığı belirtilen yangını eve dönen Hazal Usta fark etti. Anne, dumanları görünce komşularından yardım istedi. Usta'nın çığlıkları üzerine mahalleli sokağa döküldü. Alevleri görenler polise ve itfaiyeye haber verdi.

Son Dakika: İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir evde çıkan yangında 1 ve 3 yaşındaki 2 kardeş hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldıktan sonra çocukları almak için eve girdi. 3 kardeş ağır yaralı şekilde evden çıkarılarak mahalle sakinlerinin araçlarıyla yakındaki özel hastaneye kaldırıldı. Kardeşlerden Muhammet Köken ve Mesut Efe Öğündür burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağır yaralı olan Elif Köken ise Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Son Dakika: İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir evde çıkan yangında 1 ve 3 yaşındaki 2 kardeş hayatını kaybetti

Çocukların halaları İlknur Öğündür olay anını anlattı. Öğündür, "Anneleri, anneme 'Bakkala gidiyorum. Sütle bez alayım' demiş. Zaten bakkal çok yakın hemen şu ileride. Oradan dönene kadar ev küle dönmüş. Konu komşu kapıları, camları kırıp çocukları kurtarmaya çalışmış ama 2 çocuğumuzu yitirdik. Bir çocuğumuz ağır yaralı şu an Bağcılar Devlet Hastanesi'nde yatıyor. Benim kardeşim yakalandı, cezaevine girdi. Şu ev de 3 çocuğa tabut oldu" dedi.

Son Dakika: İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir evde çıkan yangında 1 ve 3 yaşındaki 2 kardeş hayatını kaybetti

Ailenin yakınlarından Semih Demirkan da, "Çocuklar koltuğun üzerinde yatıyordu. Çocuklardan biri kardeşlerinin yanına gitmiş, onlara sarılmış. Üçü de sarılırken yanmış. Ağır yaralıydılar hastanede can vermişler. Elif var şimdi tedavisi devam eden. Doktorlar ilk 48 saat kritik demiş. 48 saati atlatırsa kurtulacak inşallah" diye konuştu. Baba Ali Öğündür'ün ise cezaevinde olduğu öğrenildi.

Son Dakika: İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir evde çıkan yangında 1 ve 3 yaşındaki 2 kardeş hayatını kaybetti

Son Dakika: İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir evde çıkan yangında 1 ve 3 yaşındaki 2 kardeş hayatını kaybetti

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Yorumlar (2)
Mehmet Yarar:o yastaki cocuklari Nasil yalniz birakiyorlar. bakamayacaksan niye yaopiyorsun. sorumsuzluktan Baska birsey degil Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır
Orhan Erol:MEKANLARINIZ CENNET olsun ALLAH rahmett eylesın Cevap Yaz 0 18 Yayından Kaldır
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