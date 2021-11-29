Son Dakika: İstanbul'da fırtına önlemi! Okullar tatil edildi, bazı kamu personelleri izinli sayılacak - Haberler
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Son Dakika: İstanbul'da fırtına önlemi! Okullar tatil edildi, bazı kamu personelleri izinli sayılacak

Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - Haberler | Güncel

Son dakika: Şiddetli fırtına nedeniyle İstanbul'da yarın yüz yüze eğitime ara verilirken kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel de izinli sayılacak.

İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini artırmaya başlayan lodos, hayatı felç etti. Çok sayıda ilçede ağaçlar ve elektrik direkleri devrilirken, evlerin çatıları da hasar gördü.

Marmara Bölgesi'nde etkili olan fırtınada, 1 'i yabancı uyruklu olmak üzere 4 kişi yaşamını yitirirken 38 kişi de yaralandı.

İstanbul'da okulların yarın eğitime bir gün ara verildiğini duyuran Vali Ali Yerlikaya, "İstanbul'da hayatı olumsuz etkilemeye devam eden Lodos nedeniyle; eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel izinli sayılacaktır." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: İstanbul'da fırtına önlemi! Okullar tatil edildi, bazı kamu personelleri izinli sayılacak

İstanbul Valiliği, "İstanbullu vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin olumsuz hava koşulları sebebiyle mağduriyet yaşamamaları için Valiliğimizce; resmî-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine 30 Kasım 2021 Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir." açıklamasında bulundu.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre; İstanbul'daki kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın, bu gece yarısına kadar 90-110 km/sa hızda devam ederek gece saatlerinden itibaren hızını biraz azaltacağı ve yarın saat 18.00'e kadar 70-90 km/sa hızda sürdüreceği tahmin ediliyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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İstanbul Valiliğinden fırtına açıklaması Açıklaması

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