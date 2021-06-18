Son Dakika! İstanbul'da gün geceye döndü, birçok ilçede şiddetli sağanak yağış başladı

Son dakika! İstanbul'un bazı bölgelerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Bulutlu ve gök gürültülü havanın hakim olduğu kentin bazı bölgelerinde sağanak başladı.

İstanbul'da öğle saatlerinde aniden bastıran yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Mecidiyeköy'de yollar göle dönerken, çoğu kişi su birikintilerinden atlayarak geçmek zorunda kaldı.

KENTİ KARA BULUTLAR SARDI

Saat 14.45 itibarıyla İstanbul'un üstünü siyah yağmur bulutları sardı. Kentin batı ilçelerinde başlayan yağmur merkeze doğru ilerledi. Yağış nedeniyle bazı yollar ve caddelerde su birikintileri oluştu, trafikte seyir halindeki araçların sürücüleri de ilerlemekte zorluk çekti.

BAYRAMPAŞA'DA ALT GEÇİT SU İLE DOLDU

Bayrampaşa'da geçtiğimiz günlerde yaşanan sağanak yağışta bir araç alt geçitte mahsur, araç içerisindekiler vatandaşlar tarafından kurtarılmıştı. Bugün İstanbul'da aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle Bayrampaşa Maltepe'deki alt geçit yine suyla doldu. Belediye ekipleri herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için alt geçidi ulaşıma kapattı. Alt geçitteki suyun tahliye edilmesi için çalışmalar başladı.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN UYARI

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin son değerlendirmelerine göre; İstanbul'da bugün aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da bugün (18.06.2021 Cuma günü) aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgâr, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Öte yandan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Kentte trafik yoğunluğu saat 15.30 itibarıyla %75 olarak ölçüldü.